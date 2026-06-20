Dezastru pentru fiul fostului atacant de la FCSB!

Dezastru pentru fiul fostului atacant de la FCSB! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marsel Bibishkov nu a debutat încă la noua sa echipă.

TAGS:
marsel bibishkovKrum Bibiskov
Din articol

Marsel Bibishkov, fiul fostului atacant bulgar Krum Bibishkov, se confruntă cu o perioadă complicată în carieră.

La doar 19 ani, atacantul născut la Sofia, dar crescut în Canada, nu reușește să își găsească locul la nivel profesionist, iar cifrele din ultimele luni nu arată deloc bine.

După ce a petrecut un an și jumătate în academia lui Juventus FC, unde a evoluat pentru formația U17, Marsel a ales să plece în vara anului 2025 și să semneze cu York United FC. Mutarea nu s-a dovedit însă inspirată, deoarece atacantul nu a apucat să debuteze oficial pentru formația din Canadian Premier League.

  • 607406828 18249605965292138 4006471804498454885 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ulterior, fotbalistul a decis să revină în Bulgaria, unde a semnat cu Septemvri Sofia. Nici aici lucrurile nu au mers mai bine.

În prima ligă bulgară, Marsel Bibishkov a bifat doar patru apariții din 21 de meciuri posibile și a adunat un total de numai 17 minute pe teren!

A intrat pentru un minut cu Beroe, nouă minute împotriva celor de la Slavia Sofia, un minut în duelul cu Ludogoreț și șase minute contra lui CSKA Sofia.

În martie 2026, atacantul a încercat un nou restart și a semnat cu Vancouver FC. Situația s-a complicat însă și mai mult.

Zero minute în 10 etape!

De la sosirea sa la Vancouver FC, Marsel Bibishkov nu a apucat să debuteze. În primele 10 etape ale sezonului din Canadian Premier League, atacantul nu a prins niciun minut.

Mai mult, a fost inclus în lot doar o singură dată, la meciul din prima etapă cu HFX Wanderers FC, pierdut cu 1-0. De atunci, numele său nu a mai apărut pe foaia de joc.

Nici situația echipei nu este una foarte bună. Vancouver FC ocupă locul șase din opt formații în Canadian Premier League, cu 11 puncte acumulate după 10 etape. Bilanțul este de trei victorii, două remize și cinci înfrângeri.

Krum Bibishkov n-a stat mult la FCSB

Tatăl lui Marsel, Krum Bibishkov, a fost legitimat la FCSB în 2009, dar a jucat doar cinci meciuri, fără gol marcat. Cariera lui a inclus echipe din Bulgaria, Germania, Portugalia și Israel. Din 2016, s-a stabilit în Canada, unde a activat ca jucător și antrenor.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul
Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul
ARTICOLE PE SUBIECT
Campioana din Liga 4, descalificată de la barajul de promovare! Ce s-a întâmplat și ce măsuri vor fi luate
Campioana din Liga 4, descalificată de la barajul de promovare! Ce s-a întâmplat și ce măsuri vor fi luate
Gigi Becali a anunțat pierderea imensă pentru FCSB
Gigi Becali a anunțat pierderea imensă pentru FCSB
Ce surpriză: unde a fost surprins Harry Maguire, după ce nu a fost luat la Cupa Mondială
Ce surpriză: unde a fost surprins Harry Maguire, după ce nu a fost luat la Cupa Mondială
ULTIMELE STIRI
Prima reacție din Spania, după ce Liverpool a intrat în cursa pentru Andrei Rațiu
Prima reacție din Spania, după ce Liverpool a intrat în cursa pentru Andrei Rațiu
Olanda - Suedia 1-0, acum. Deschidere de scor după șase minute
Olanda - Suedia 1-0, acum. Deschidere de scor după șase minute
Dinamo - Gornik Leczna 2-1! Succes pentru „câini” în primul amical al verii
Dinamo - Gornik Leczna 2-1! Succes pentru „câini” în primul amical al verii
Partea nevăzută a Mondialului: ce trăiesc fanii, la Los Angeles, un calvar de neimaginat în Europa
Partea nevăzută a Mondialului: ce trăiesc fanii, la Los Angeles, un calvar de neimaginat în Europa
Arsenal vrea să cumpere un star de la PSG cu 80.000.000 de €
Arsenal vrea să cumpere un star de la PSG cu 80.000.000 de €
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Dinamo a transferat azi un jucător din naționala Greciei! ”Cel mai bun coordonator de joc”

Dinamo a transferat azi un jucător din naționala Greciei! ”Cel mai bun coordonator de joc”

Julian Alvarez și-a ales următoarea destinație

Julian Alvarez și-a ales următoarea destinație

Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu

Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!

Transferul verii la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul: ”M-am înțeles cu el!”

Transferul verii la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul: ”M-am înțeles cu el!”



Recomandarile redactiei
Partea nevăzută a Mondialului: ce trăiesc fanii, la Los Angeles, un calvar de neimaginat în Europa
Partea nevăzută a Mondialului: ce trăiesc fanii, la Los Angeles, un calvar de neimaginat în Europa
Fostul antrenor de la Dinamo laudă un jucător din Superliga: „Va ajunge fotbalist!”
Fostul antrenor de la Dinamo laudă un jucător din Superliga: „Va ajunge fotbalist!”
Craiova tocmai a renunțat la el și iese la atac: "Trei săptămâni am negociat și acum îmi spuneți că nu mai vreți?"
Craiova tocmai a renunțat la el și iese la atac: "Trei săptămâni am negociat și acum îmi spuneți că nu mai vreți?"
Olanda - Suedia 1-0, acum. Deschidere de scor după șase minute
Olanda - Suedia 1-0, acum. Deschidere de scor după șase minute
Starul de 70.000.000 de euro al lui Cristi Chivu, cale liberă către Barcelona sau Real Madrid
Starul de 70.000.000 de euro al lui Cristi Chivu, cale liberă către Barcelona sau Real Madrid
Alte subiecte de interes
Fără meci în Canada, fiul fostului atacant de la FCSB semnează în Bulgaria: revine acasă, după aventura eșuată
Fără meci în Canada, fiul fostului atacant de la FCSB semnează în Bulgaria: revine acasă, după aventura eșuată
Plecat de la Juventus, fiul fostului atacant de la FCSB încă n-a debutat la noua echipă. Clubul n-a mai câștigat de șase partide
Plecat de la Juventus, fiul fostului atacant de la FCSB încă n-a debutat la noua echipă. Clubul n-a mai câștigat de șase partide
CITESTE SI
Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre explozia dronei de la Constanța: România pregătește discuții cu Ucraina

stirileprotv Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre explozia dronei de la Constanța: România pregătește discuții cu Ucraina

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul

stirileprotv Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul

Regele Charles le oferă prințului Harry și familiei sale cazare pentru vizita din Marea Britanie, prima după 4 ani

stirileprotv Regele Charles le oferă prințului Harry și familiei sale cazare pentru vizita din Marea Britanie, prima după 4 ani

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!