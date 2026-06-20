Dezastru pentru fiul fostului atacant de la FCSB!

După ce a petrecut un an și jumătate în academia lui Juventus FC, unde a evoluat pentru formația U17, Marsel a ales să plece în vara anului 2025 și să semneze cu York United FC . Mutarea nu s-a dovedit însă inspirată, deoarece atacantul nu a apucat să debuteze oficial pentru formația din Canadian Premier League.

La doar 19 ani, atacantul născut la Sofia, dar crescut în Canada, nu reușește să își găsească locul la nivel profesionist, iar cifrele din ultimele luni nu arată deloc bine.

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Ulterior, fotbalistul a decis să revină în Bulgaria, unde a semnat cu Septemvri Sofia. Nici aici lucrurile nu au mers mai bine.

În prima ligă bulgară, Marsel Bibishkov a bifat doar patru apariții din 21 de meciuri posibile și a adunat un total de numai 17 minute pe teren!

A intrat pentru un minut cu Beroe, nouă minute împotriva celor de la Slavia Sofia, un minut în duelul cu Ludogoreț și șase minute contra lui CSKA Sofia.

În martie 2026, atacantul a încercat un nou restart și a semnat cu Vancouver FC. Situația s-a complicat însă și mai mult.

Zero minute în 10 etape!

De la sosirea sa la Vancouver FC, Marsel Bibishkov nu a apucat să debuteze. În primele 10 etape ale sezonului din Canadian Premier League, atacantul nu a prins niciun minut.

Mai mult, a fost inclus în lot doar o singură dată, la meciul din prima etapă cu HFX Wanderers FC, pierdut cu 1-0. De atunci, numele său nu a mai apărut pe foaia de joc.

Nici situația echipei nu este una foarte bună. Vancouver FC ocupă locul șase din opt formații în Canadian Premier League, cu 11 puncte acumulate după 10 etape. Bilanțul este de trei victorii, două remize și cinci înfrângeri.

Krum Bibishkov n-a stat mult la FCSB

Tatăl lui Marsel, Krum Bibishkov, a fost legitimat la FCSB în 2009, dar a jucat doar cinci meciuri, fără gol marcat. Cariera lui a inclus echipe din Bulgaria, Germania, Portugalia și Israel. Din 2016, s-a stabilit în Canada, unde a activat ca jucător și antrenor.