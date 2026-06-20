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Nou-promovata FC Voluntari a anunțat pe parcursul zilei de sâmbătă, 20 iunie, primele două transferuri din vară.

Primele două transferuri făcute de FC Voluntari

Formația ilfoveană și-a asigurat serviciile fundașului dreapta Matej Mamic (24 de ani) și ale mijlocașului Robert Petculescu (19).

Petculescu a fost împrumutat la începutul sezonului de la Universitatea Craiova, iar transferul definitiv a fost oficializat astăzi.

Prezentările lui Matej Mamic și Robert Petculescu

„Bine ai venit, Matej Mamic!

FC Voluntari anunță transferul fundașului croat Matej Mamić.

În vârstă de 24 de ani, Matej evoluează pe postul de fundaș dreapta și sosește la FC Voluntari de la formația slovenă NK Radomlje. Format la academia lui Dinamo Zagreb, noul nostru jucător a mai evoluat de-a lungul carierei pentru NK Jarun, HŠK Posušje și NK Sesvete.

În sezonul precedent, Matej Mamić a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei NK Radomlje, pentru care a bifat 32 de apariții în toate competițiile, reușind un gol și cinci pase decisive.

Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări în tricoul FC Voluntari!”, a scris FC Voluntari, pe Facebook.

„FC Voluntari și Robert Petculescu continuă împreună!

FC Voluntari anunță transferul definitiv al mijlocașului Robert Petculescu. Ajuns la FC Voluntari la începutul sezonului trecut, internaționalul român de juniori a confirmat încrederea acordată prin evoluțiile sale. Robert a bifat 26 de apariții pentru FC Voluntari, reușind să înscrie de trei ori și să ofere trei pase decisive, contribuind la revenirea echipei noastre în SuperLiga României.

Format la Universitatea Craiova și selecționat constant la reprezentativele de juniori ale României, Robert este unul dintre tinerii jucători de perspectivă ai fotbalului românesc, iar prestațiile sale din ultimul sezon au confirmat potențialul pe care l-a arătat încă de la sosirea la Voluntari.

Ne bucurăm că vom continua împreună și îi dorim mult succes în tricoul FC Voluntari!”, au mai scris ilfovenii.

Până acum, FC Voluntari a confirmat oficial despărțirea de mijlocașul ofensiv Doru Andrei.

De asemenea, formația ilfoveană a anunțat prelungirea contractului antrenorului Florin Pîrvu.