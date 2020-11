Maradona a fost invitatul special la o petrecere de-ale lui Pablo Escobar! Unde a avut loc celebra intalnire dintre cei doi

Pablo Escobar a fost intre cei mai mari traficanti de cocaina din istorie.

Pentru a nu se mai ascunde de guvernul columbian si a nu fi extradat in SUA, Pablo Escobar a convins autoritatile sa fie inchis in inchisoarea pe care tocmai el o crease, numita "La Catedral".

Inchisoarea arata mai mult a locuinta de vacanta, avand cele mai noi dotari, avand bar, jacuzzi, cascada, teren de fotbal, dar chiar si un telescop prin care Pablo isi urmarea familia atunci cand vorbea la telefon.

Acesta si-a continuat nestingherit afacerile de acolo si a mai condus inca cativa ani traficul de droguri in Columbia. Nu de putine ori, in "La Catedral" erau organizate meciuri de fotbal, la care participau chiar si jucatori din nationala Columbiei, dar de aceasta data Pablo voia sa-l aduca pe insusi Diego Armando Maradona.

Maradona nu a fost greu de convins avand in vedere suma uriasa de bani care i-a fost pusa pe masa. Diego a declarat ca nu stia la acea vreme cine era Escobar, si ca a aflat abia in urmatoarea zi de dupa petrecere cine era cu adevarat.

"Am fost dus intr-o inchisoare, care era inconjurata de mii de paznici. Mi-am spus 'Ce naiba se intampla? Sunt arestat?'. Locul era asemenea unui hotel de lux. Au venit la mine si mi-au transmis 'Diego, el este El Patron'. Eu nici macar nu citeam ziarele sau sa ma uit la televizor, asa ca habar nu aveam cine era acesta", a declarat Maradona intr-un interviu.

Diego a spus si cum a decurs intalnirea cu El Patron si ce discutie au avut. De asemenea, Maradona a dezvaluit si ce l-a uimit cel mai mult in acea zi.

"M-am intalnit cu Pablo intr-un birou si mi-a spus ca se identifica cu mine deoarece, la fel ca el, am triumfat prin saracie. A spus ca iubeste cum joc fotbal."

Vizita lui Diego in inchisoarea lui Escobar nu s-a rezumat doar la un meci de fotbal.

"Am jucat fotbal si ne-am distrat. Mai tarziu, am avut parte de o petrecere cu cele mai bune fete pe care le-am vazut vreodata in viata mea. Nu-mi venea sa cred, avand in vedere ca vorbim despre o inchisoare. A doua zi, el m-a platit si mi-a transmis salutari!"