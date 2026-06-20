Selecționerul Paraguayului a surprins pe toată lumea după eliminarea fără precedent: "Asta trebuie să facă Almiron!"

Almiron a lăsat naționala Paraguayului în 10 în prelungirile primei reprize. Fotbalistul de la Atlanta United și-a acoperit gura în timp ce îi spunea ceva turcului Melt Muldur.

Selecționerul Paraguayului, după eliminarea lui Almiron: "Trebuia să-i spună tot ce i-a spus în guarani"

Muldur a reclamat imediat arbitrilor gestul lui Almiron, iar centralul Ivan Barton, după revederea momentului la monitorul VAR, i-a acordat direct cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. Este prima eliminare de acest tip din fotbal, noua regulă fiind impusă după scandalul de rasism dintre Vinicius Junior și Gianluca Prestianni, la meciul dintre Real Madrid și Benfica, din februarie.

Gustavo Alfaro (63 de ani), selecționerul argentinian al Paraguayului, a povestit după meci ce reacție a avut Miguel Almiron și a spus că jucătorul său ar fi trebuit să i se adreseze turcului Muldur în guarani, una dintre limbile oficiale din Paraguay.

"Primul lucru pe care i l-am spus lui Miguel după meci a fost să nu se simtă vinovat sub nicio formă pentru că am câștigat. Ce s-a întâmplat i-a ajutat pe colegii săi să aibă un spirit de luptă remarcabil.

După meci, Miguel a fost primul care a vorbit, le-a prezentat scuze colegilor săi pentru eroarea făcută și pentru că i-a pus într-o situație dificilă. I-am zis: 'Trebuia să îi spui tot ce i-ai zis în guarani pentru că nu ar fi înțeles nimic'. La fel s-a întâmplat și dacă cineva mi-ar fi vorbit mie în turcă", a spus Alfaro, potrivit TyC Sports.