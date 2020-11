Amintirile savuroase a lui Giovanni Becali cu Maradona: "L-am cunoscut la Sevilla. M-a impins ca mi-am adus aminte de meciul Argentina - Romania"

Diego Armando Maradona a decedat la varsta de 60 de ani.

Giovanni Becali a dezvaluit ca l-a cunoscut pe argentinian pe final de cariera cand se afla la Sevilla. Impresarul roman nu a ezitat sa ii aminteasca de victoria Romaniei cu 3-2, impotriva Argentinei, de la Campionatul Mondial din 1994.

"L-am cunoscut la Sevilla. Am simtit o durere ca atunci cand iti pierzi o persoana din familie. Nu am plans, dar am simtit o durere. M-a anuntat nevasta mea din America de Sud. A fost o veste soc. Maradona a fost acceptat asa cum a fost. Si-a trait viata private la fel cum a trait-o si pe cea fotbalistica. Eu in anii 80 si ceva vedeam cate 20.000 de fani la antrenament. Va dati seama cu sunt napoletanii de varsta mea pe care Maradona i-a incantat.

El a avut viata asta pentru ca era rasfatat. Nimeni nu il intreba cum si de unde vine. Maradona e unic, dar Ronaldo e intruchiparea fotbalistului perfect. E un monument al disciplineI, iar Maradona n-a respectat atat de mult profesia asta pentru ca el putea sa se intoarca si cu 4-5 kilograme in plus dupa o vacanta in Argentina. Si-a permis sa aiba viata asta altfel fata decat cea a lui Ronaldo. Maradona facea antrenamente cand voia el!

L-am cunoscut la Sevilla, am fost acolo si m-a impins ca mi-am adus aminte de meciul Argentina – Romania cand i-am invins cu 3-2. Ii placea sa castige, dar niciodata nu sarea la adversar. Un top? Maradona, Pele si inca 10. Imediat dupa ei ar veni Messi si Ronaldo. Daca exist 10 plus, atunci Maradona a avut 10 plus. Messi si Ronaldo au un 10, iar Gica Hagi un 9,30" a declarat Giovanni Becali pentru ProSport.