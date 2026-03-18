Zeljko Kopic a explicat ce jucători are la dispoziție înainte de derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova!

Dinamo București a început play-off-ul din Superliga României de pe locul 5, cu 26 de puncte, după ce a încheiat sezonul regulat cu 52 de puncte. Este o performanță importantă pentru ”câini”, iar antrenorul Zeljko Kopic este considerat motorul principal al acestei performanțe.

Croatul se află pe banca lui Dinamo de la 1 decembrie 2023 și a adunat deja peste 100 meciuri ca antrenor principal. Are o medie de aproximativ 1,5 puncte pe meci, iar contractul său cu clubul din Ștefan cel Mare este valabil până la 30 iunie 2028.

Dinamo mai are contract cu Zeljko Kopic, dar există interes pentru croat

Chiar și Andrei Nicolescu consideră că tehnicianul croat a adus în club multe lucruri pozitive și că a reinstaurat etica muncii în cadrul echipei. Însă, tocmai datorită evoluțiilor bune ale lui Dinamo din Superliga României, Kopic a început să atragă atenția, conform informațiilor obținute de Sport.ro!

Chiar dacă mai are contract doi ani cu Dinamo după acest sezon, 2025-2026, nu se știe exact dacă antrenorul croat va continua sau va da curs unei alte propuneri, care va veni de la o formație care îi poate pune la dispoziție un lot și un buget cu care să se bată pentru obiective mult mai mari.

Din informațiile Sport.ro, antrenorul lui Dinamo este de mai mult timp în atenția unor formații din Croația, din țara natală a lui Zeljko Kopic, unde a mai avut înțelegeri, una chiar și cu Dinamo Zagreb, în perioada decembrie 2021 – aprilie 2022.

Echipa din Croația, interesate de Zeljko Kopic

Au existat în iarnă discuții între conducerea ”câinilor” și Kopic în privința planurilor, a strategiei clubului, dar este important de văzut și cum va termina Dinamo acest campionat de Superliga României, dacă, poate, va face o surpriză mare și va câștiga titlul.

În funcție de rezultat, cu siguranță Kopic va cântări serios în decizia pe care o va lua, în cazul în care va primi o propunere care să fie tentantă din toate punctele de vedere.

Până atunci, anumite cluburi din Croația au dat semnale că sunt interesate să îl aducă pe antrenor, poate din vară, fiind interesate de Kopic datorită rezultatelor avute de acesta pe banca formației din ”Ștefan cel Mare”.