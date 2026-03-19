Luciano Spalletti semnează un nou contract cu Juventus și va avea un salariu de 6 milioane de euro

Numit la Juventus în octombrie, Spalletti a semnat un contract doar până în vară. În ciuda eliminării din play-off-ul pentru optimile Champions League, torinezii sunt mulțumiți de rezultatele lui "Don Luciano" și sunt gata să îi prelungească înțelegerea înțelegerea.

Tuttosport scrie joi că Luciano Spalletti va încasa în noua înțelegere un salariu anual net de aproximativ 6 milioane de euro, dublu față de cel pe care îl are în prezent.

Luciano Spalletti va deveni astfel al doilea cel mai bine plătit antrenor din Serie A, lider detașat rămânând Antonio Conte, care este plătit cu 8 milioane de euro anual.

Cum arată clasamentul celor mai bine plătiți din Serie A, potrivit Tuttosport

1. Antonio Conte (Napoli) - 8 milioane de euro

2. Luciano Spalletti (Juventus) - 6 milioane de euro

3. Massimiliano Allegri (AC Milan) - 5 milioane de euro

4. Gian Piero Gasperini (AS Roma) - 5 milioane de euro

5. Stefano Pioli (Fiorentina - demis în noiembrie, dar în continuare plătit de club) - 3 milioane de euro

6. Cristi Chivu (Inter Milano) - 2,5 milioane de euro

7. Maurizio Sarri (Lazio) - 2,5 milioane de euro

Așa cum remarcă Tuttosport, Cristi Chivu, lider cu Inter în Serie A, se află cu "mult în spatele" celor mai bine plătiți antrenori din campionat. Totuși, este de așteptat ca Inter să îi propună românului un nou contract cu un salariu îmbunătățit, după cum a scris presa italiană în ultimele luni.

