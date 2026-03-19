Jurnaliștii spanioli și cei italieni anunțat zilele trecute la unison faptul că Marius Marin a ajuns pe lista celor de la Sevilla, iar mijlocașul român va ajunge liber de contract la gruparea din La Liga la finalul sezonului.

Transferul lui Marius Marin la Sevilla a picat

Fotbalistul român este urmărit însă de un ghinion teribil. În meciul câștigat de Pisa împotriva celor de la Cagliari, scor 3-1, internaționalul român a rezistat doar 16 minute pe teren, după ce a acuzat dureri puternice în zona genunchiului.

În primă fază, cei din staff-ul Pisei au încercat să îi acorde îngrijiri medicale fotbalistului român la marginea terenului, însă, în cele din urmă, antrenorul suedez Oscar Hiljemark a fost forțat să îl înlocuiască pe Marin cu Malthe Hojholt.

Jurnalistul Erick Perez de la El Sevillista, o publicație apropiată de clubul andaluz, a confirmat ceea ce se vehicula deja după accidentarea suferită de Marin. Acesta a transmis că transferul lui Marius Marin este în pericol să pice.

”Antonio Cordon avea o nouă țintă: Marius Marin, însă totul a căzut. Românul s-a accidentat weekendul trecut, iar în Italia se sugerează că este vorba despre o accidentare la genunchi, mai exact la ligamentul colateral al genunchiului stâng.

Acest lucru poate ruina totul pentru Sevilla, deoarece este o accidentare gravă. Cordon așteaptă raportul medical și durata recuperării, întrucât este un jucător de care sunt foarte interesați. Atât de mult, încât directorul sportiv a călătorit personal pentru a se întâlni și a negocia cu jucătorul cu câteva zile înainte”, a transmis Perez.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Marius Marin, potrivit Transfermarkt.

Pe lângă faptul că, din cauza accidentării, Marius Marin poate rata transferul carierei, internaționalul român ratează și meciul de baraj pentru Cupa Mondială împotriva Turciei de pe 26 martie.