Universitatea Cluj are un parcurs impresionant în campionat și a reușit, după prima etapă din play-off, să urce pe locul doi, cu 30 de puncte, la un singur punct distanță de liderul Rapid.

Victoria cu CFR Cluj (2-1), care a pus capăt unei serii de 11 victorii pentru echipa lui Daniel Pancu, o duce pe U Cluj mai aproape de o surpriză de proporții, titlul de campioană.

Dumitru Dragomir: ”Dacă le bate pe Rapid și Craiova, U Cluj e campioană”

Dragomir este convins că U Cluj poate câștiga titlul dacă va câștiga două meciuri importante în play-off, cu Rapid și Universitatea Craiova.

„Poate să fie campioană. Meciul direct cu una care trage la titlu l-a câștigat. Acum mai are cu Rapid și cu U Craiova. Dacă le-a câștigat e campioană. U Cluj e campioană sută la sută!

E seriozitate multă la U Cluj. Au un președinte destoinic și îl au lângă președinte pe Răzvan Zamfir. Ăla e cel mai bun conducător din România”, a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.ro.

După prima etapă din play-off, specialiștii de la Football Meets Data au întocmit o analiză și au dat-o pe Universitatea Craiova drept favorită, chiar dacă oltenii au căzut pe locul trei. Sunt șanse de 32,9% în viziunea lor pentru ca titlul să meargă în Bănie.

Podiumul este completat de Universitatea Cluj (25,7%), și de Rapid, cu același procentaj, iar apoi vin CFR Cluj (10,4%), FC Argeș (3%) și Dinamo (2,3%)

În a doua etapă din play-off, se vor juca următoarele meciuri:

*Dinamo – Universitatea Craiova (joi, ora 20:30)

*CFR Cluj – Rapid (vineri, ora 21:45)

*FC Argeș – U Cluj (sâmbătă, ora 20:30)