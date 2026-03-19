Surpriză! FCSB a ales Dinamo: "Votul e secret, dar îl dezvălui acum"

Surpriză! FCSB a ales Dinamo: "Votul e secret, dar îl dezvălui acum" Superliga
Data publicarii:
Data actualizarii:

În cursul zilei de miercuri au avut loc alegeri la Federația Română de Fotbal, iar Răzvan Burleanu a obținut al patrulea mandat de președinte.

Mihai StoicaDinamoFCSBAlegeri FRFAlexandru Meszarandrei nicolescuValeriu Argaseala
Pe lângă funcția de președinte, au fost organizate și alegeri pentru Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Pentru posturile de reprezentanți ai Superligii au fost realeși Valeriu Argăseală, de la FCSB, și Alexandru Meszar, de la UTA Arad.

Mihai Stoica: "I-am votat pe Valeriu Argăseală și Andrei Nicolescu la reprezentanții Ligii 1 în Comitetul Executiv"

Argăseală și Meszar au încheiat la egalitate, cu câte 13 voturi, păstrându-și astfel mandatele. În schimb, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a primit doar 4 voturi și nu a intrat în Comitetul Executiv.

Mihai Stoica, reprezentantul lui FCSB la alegerile de la FRF, a dezvăluit că s-a numărat printre cei 4 votați ai lui Andrei Nicolescu.

"Gigi (n.r - Becali) a vrut să meargă el, dar am zis: 'Lasă, că mă sacrific eu'. Da, am fost în cele 5 voturi (n.r - pentru Ilie Drăgan).

În plus, e votul secret, dar am să-l dezvălui acum. La reprezentanții Ligii 1 în Comitetul Executiv erau 3 candidați - Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Nicolescu. Am votat Valeriu Argăseală și Andrei Nicolescu. Deci unul dintre cele 4 voturi primite de Andrei Nicolescu este de la mine.

În felul ăsta, Vali (n.r - Argăseală) a ieșit la egalitate cu Meszar. Nu mi-ar fi plăcut ca Vali să iasă pe locul 2. Bine, n-aveam asta în cap, sub nicio formă ", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

După încheierea votului, Andrei Nicolescu s-a arătat deranjat că unele promisiuni primite nu au fost respectate: "Mulțumesc colegilor de la cluburi, le mulțumesc celor care au avut puterea să spună că nu mai pot să mă voteze, le mulțumesc și celor care au fost duplicitari și mi-au spus în față că mă votează și nu m-au votat și asta e. Înseamnă că nu reprezint o soluție".

Cine face parte din Comitetul Executiv al FRF

Au mai fost aleși în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal: Bogdan Bălănescu și Cristian Tănase (reprezentanți ai cluburilor din Liga a II-a), Valentin Mihai Dăscălescu și Florea Spânu (reprezentanți ai cluburilor din Liga a III-a), Alin Alexandru Cioban (reprezentant al cluburilor de fotbal feminin), Dorin Petru Cristian Vornicu (reprezentant al grupărilor de fotbal în sală), Cătălin Sebastian Cighir (reprezentant al cluburilor de fotbal de juniori).

Din componența Comitetului Executiv mai fac parte din oficiu Răzvan Burleanu - președintele FRF, Gino Iorgulescu - prim-vicepreședinte FRF și președintele LPF, Emilian Hulubei - președintele sindicatului fotbaliștilor (AFAN), Kyros Vassaras - președintele CCA și Mihai Stoichiță - președintele Comisiei Tehnice a FRF.

