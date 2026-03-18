Miercuri după-amiază, Alanyaspor a întâlnit-o pe Kocaelispor în etapa cu numărul 27 din Superliga Turciei. La capătul celor 90 de minute, gazdele s-au impus cu 5-0.

Alanyaspor - Kocaelispor a avut loc la Alanya, pe ”GAIN Park Stadyumu”

Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia

Titular, Ianis Hagi a fost scos în minutul 68 al meciului, la 3-0 pentru Alaynaspor. În locul său a fost introdus pe suprafața de teren Ibrahim Kaya, care a încsris golul 4.

Pentru maniera în care a evoluat în meciul de miercuri, Ianis Hagi a fost punctat de portalul de specialitate FlashScore cu nota 6,3.

Statistici Ianis Hagi, potrivit flashscore

Total șturu: 2

Șuturi pe poartă: 1

Șuturi blocate: 1

Șuturi din afara careului: 2

Driblinguri reușite: 1/2

Atingeri: 24

Faulturi suferite: 4

Pase reușite: 5/10

Centrări: 1/2

Dueluri: 8

Dueluri la nivelul gazonului câștigate: 5/8

Alanyaspor - Kocaelispor 5-0

Florent Hadergjonaj a deschis scorul în minutul 26 și a pasat decisiv la golul doi marcat de Hwang Ui-Jo din minutul 31. În actul secund, Nuno Lima a dus scorul la 3-0.

Ibrahim Kaya, care a intrat în locul lui Ianis Hagi, și-a trecut și el în cont o reușită în minutul 81 și i-a oferit lui Nicolas Janvier un assist în minutul 88.