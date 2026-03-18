Miercuri după-amiază, Alanyaspor a întâlnit-o pe Kocaelispor în etapa cu numărul 27 din Superliga Turciei. La capătul celor 90 de minute, gazdele s-au impus cu 5-0.
- Alanyaspor - Kocaelispor a avut loc la Alanya, pe ”GAIN Park Stadyumu”
Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia
Titular, Ianis Hagi a fost scos în minutul 68 al meciului, la 3-0 pentru Alaynaspor. În locul său a fost introdus pe suprafața de teren Ibrahim Kaya, care a încsris golul 4.
Pentru maniera în care a evoluat în meciul de miercuri, Ianis Hagi a fost punctat de portalul de specialitate FlashScore cu nota 6,3.
Statistici Ianis Hagi, potrivit flashscore
- Total șturu: 2
- Șuturi pe poartă: 1
- Șuturi blocate: 1
- Șuturi din afara careului: 2
- Driblinguri reușite: 1/2
- Atingeri: 24
- Faulturi suferite: 4
- Pase reușite: 5/10
- Centrări: 1/2
- Dueluri: 8
- Dueluri la nivelul gazonului câștigate: 5/8
Alanyaspor - Kocaelispor 5-0
Florent Hadergjonaj a deschis scorul în minutul 26 și a pasat decisiv la golul doi marcat de Hwang Ui-Jo din minutul 31. În actul secund, Nuno Lima a dus scorul la 3-0.
Ibrahim Kaya, care a intrat în locul lui Ianis Hagi, și-a trecut și el în cont o reușită în minutul 81 și i-a oferit lui Nicolas Janvier un assist în minutul 88.