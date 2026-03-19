Ungurii, spulberați! Reacția președintelui de la Ferencvaros, la o săptămână după ce înțepa România

Ungaria a rămas fără reprezentante în cupele europene, după ce Ferencvaros a fost eliminată în optimile Europa League de Braga, scor 2-4, la general.

Ferencvaros câștigase meciul tur cu Braga, de acasă, 2-0, iar președintele Gabor Kubatov jubila săptămâna trecută.

Ferencvaros, eliminată din Europa League după 0-4 cu Braga 

"Ferencvaros, de una singură, a strâns un coeficient UEFA mai bun decât toate echipele din România la un loc", scria Kubatov, săptămâna trecută, pe Facebook. Calculul său era unul corect, Ferencvaros având un coeficient de 23.750 de puncte în acest sezon, peste cel cumulat obținut de FCSB, Universitatea Craiova, CFR Cluj și U Cluj (23.000).

Ferencvaros a ratat însă calificarea în sferturile Europa League. Miercuri după-amiază, Braga s-a impus clar la retur, 4-0, iar portughezii așteaptă acum duelul cu Panathinaikos sau Betis.

După meci, președintele lui Ferencvaros, Gabor Kubatov, s-a limitat să salute performanța istorică reușită de clubul maghiar în acest sezon european.

"Sunt recunoscător că luat parte la acest succes nemaivăzut în ultimele cinci decenii. După 51 de ani, am câștigat din nou un meci în primăvara europeană.

Le mulțumesc jucătorilor și staff-ului tehnic pentru acest parcurs senzațional. Le mulțumesc și suporterilor, care au însoțit echipa este tot", a transmis Kubatov.

Campioana Ungariei va scăpa, cel mai probabil, de un tur preliminar

Ungaria ocupă acum locul 22 în clasamentul coeficienților UEFA pe ultimele 5 sezoane, cu două poziții deasupra României.

Datorită locului 22 pe care are șanse mari să încheie acest sezon, campioana Ungariei va intra direct în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor începând cu sezonul 2027/2028.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații la sediul NATO. Secretarul general al Alianței va veni la Summitul B9, din București
Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații la sediul NATO. Secretarul general al Alianței va veni la Summitul B9, din București
Radu luptă pentru sferturile Europa League în Lyon - Celta, gafeurul Kovacs arbitrează Roma - Bologna!
Radu luptă pentru sferturile Europa League în Lyon - Celta, gafeurul Kovacs arbitrează Roma - Bologna!
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Negru, tricolor cu acte în regulă! Fotbalistul din Anglia a fost convocat în premieră la națională
Negru, tricolor cu acte în regulă! Fotbalistul din Anglia a fost convocat în premieră la națională
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia

Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia

Laurențiu Reghecampf a numit cel mai bun antrenor pe care îl putea aduce Becali la FCSB: „În momentul de față”

Laurențiu Reghecampf a numit cel mai bun antrenor pe care îl putea aduce Becali la FCSB: „În momentul de față”

Mutu, interviu în Italia: "Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. Vreau ca Inter să aibă probleme"

Mutu, interviu în Italia: "Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. Vreau ca Inter să aibă probleme"

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Anunțul făcut de Rapid

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Anunțul făcut de Rapid



Recomandarile redactiei
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Atacantul vine din play-out
Marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Atacantul vine din play-out
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
„Evident!” Cum l-a caracterizat John McEnroe pe Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Sport.ro
„Evident!” Cum l-a caracterizat John McEnroe pe Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Sport.ro
Alte subiecte de interes
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Președintele lui Ferencvaros nu s-a putut abține. Mesajul cu țintă spre FCSB, Craiova, CFR și U Cluj
Președintele lui Ferencvaros nu s-a putut abține. Mesajul cu țintă spre FCSB, Craiova, CFR și U Cluj
Campionatul maghiar, tot mai urmărit! Ferencvaros își vinde starul pe bani foarte mulți, la o echipă aflată în centrul atenției
Campionatul maghiar, tot mai urmărit! Ferencvaros își vinde starul pe bani foarte mulți, la o echipă aflată în centrul atenției  
Rapidul a făcut spectacol în Champions League cu Ferencvaros! Remiză în deplasare după ce giuleștencele au fost conduse la 6 goluri
Rapidul a făcut spectacol în Champions League cu Ferencvaros! Remiză în deplasare după ce giuleștencele au fost conduse la 6 goluri 
Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

