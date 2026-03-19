Ungurii, spulberați! Reacția președintelui de la Ferencvaros, la o săptămână după ce înțepa România

Ferencvaros câștigase meciul tur cu Braga, de acasă, 2-0, iar președintele Gabor Kubatov jubila săptămâna trecută.

Ferencvaros, eliminată din Europa League după 0-4 cu Braga

"Ferencvaros, de una singură, a strâns un coeficient UEFA mai bun decât toate echipele din România la un loc", scria Kubatov, săptămâna trecută, pe Facebook. Calculul său era unul corect, Ferencvaros având un coeficient de 23.750 de puncte în acest sezon, peste cel cumulat obținut de FCSB, Universitatea Craiova, CFR Cluj și U Cluj (23.000).

Ferencvaros a ratat însă calificarea în sferturile Europa League. Miercuri după-amiază, Braga s-a impus clar la retur, 4-0, iar portughezii așteaptă acum duelul cu Panathinaikos sau Betis.

După meci, președintele lui Ferencvaros, Gabor Kubatov, s-a limitat să salute performanța istorică reușită de clubul maghiar în acest sezon european.

"Sunt recunoscător că luat parte la acest succes nemaivăzut în ultimele cinci decenii. După 51 de ani, am câștigat din nou un meci în primăvara europeană.

Le mulțumesc jucătorilor și staff-ului tehnic pentru acest parcurs senzațional. Le mulțumesc și suporterilor, care au însoțit echipa este tot", a transmis Kubatov.