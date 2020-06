5 schimbari si mai multi jucatori pe banca! Cu ce modificari revine Premier League din 17 iunie

Fotbalul din Anglia va reveni pe 17 iunie, dupa o pauza de 3 luni cauzata de noul coronavirus.

Meciurile se vor juca in conditii speciale, dupa ce oficialii fotbalului au oferit competitiilor nationale posibilitatea de a-si modifica regulamentele pentru a-i proteja pe fotbalisti.

Astfel, potrivit celor mai recente modificari anuntate de reprezentantii Premier League, echipele vor putea face 5 schimbari, in loc de 3, in fiecare meci care a mai ramas de disputat pana la finalul sezonului. In plus, pe banca vor putea lua loc 9 fotbalisti, in loc de 7 cum era pana acum.

De asemenea, potrivit BBC, cluburile din Anglia au cazut de acord in legatura cu disputarea meciurilor pe terenuri neutre si se ia in calcul acum un proiect de biosecuritate, care sa limiteze numarul maxim de participanti la meciuri la 300.

Intr-o intalnire viitoare a reprezentantilor cluburilor se va mai discuta despre cum ar putea sa se incheie sezonul daca meciurile nu se vor putea disputa si despre consecintele care ar putea aparea in acest caz.

In urmatoarele ore va fi anuntat si programul primelor etape din Premier League care vor avea loc dupa pandemie.