BREAKING NEWS: Premier League are data OFICIALA de start! Campionatul Angliei se reia pe 17 iunie cu un SUPER MECI

Cluburile din Anglia au fost de acord sa reporneasca sezonul in mai putin de 3 saptamani.

The Telegraph anunta ca pe 17 iunie Premier League se va realua cu meciurile dintre Aston Villa- Sheffield United si Manchester City-Arsenal.

Mangerii din campionatul englez vor avea la dispozitie mai putin de 3 saptamani pentru a-si pregati echipele.

Competitia a fost oprita in martie din cauza pandemiei de coronavirus, iar de atunci oficialii britanci au inceract sa gaseasca o solutie pentru a finaliza campionatul.

Marti antrenamentele colective care permit contactul direct intre jucatori au fost permise, iar joi Newcastle a postat primele fotografii cu vedetele echipei care se antrenau in grup.

In Anglia mai sunt in total 92 de partide, care cel mai probabil vor fi jucate in iunie si iulie.

