Oficialii mai multor cluburi au discutat posibilitatea ca antrenorii să poată efectua șase schimbări pe meci și să aibă la dispoziție loturi extinse de 28 de jucători, în loc de 25 ca până acum.



Ideea a fost analizată la adunarea generală a European Football Clubs (EFC), noua denumire a fostei ECA, care reunește peste 820 de cluburi din cele 55 de țări membre UEFA, potrivit The Sun.



Printre echipele participante s-au numărat Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United și Nottingham Forest, dar și giganți europeni precum PSG, Inter și Barcelona.



Scopul principal al acestei propuneri este reducerea supraîncărcării jucătorilor, în contextul unui calendar tot mai aglomerat și al creșterii numărului de accidentări.



Schimbare majoră de regulament în Premier League



Noua regulă ar permite 6 schimbări per meci, dar în continuare doar în 3 ferestre de întrerupere, pentru a nu prelungi durata jocului.



În plus, loturile ar fi extinse la 28 de jucători, oferind antrenorilor mai multe opțiuni pentru rotație. Totuși, aceste modificări ar aduce și costuri suplimentare pentru cluburi precum salarii mai mari, comisioane și taxe de transfer mai ridicate.



Sindicatele, sceptice în privința efectelor



Propunerea nu a fost primită cu entuziasm de toate părțile implicate. FIFPro, sindicatul internațional al fotbaliștilor, cere limitarea numărului de meciuri pe sezon la 55, considerând că o simplă creștere a numărului de schimbări nu rezolvă problema oboselii.



Și PFA, asociația jucătorilor din Anglia, are rezerve: „Chiar și dacă sunt mai mulți jucători în lot, majoritatea titularilor vor continua să călătorească și să fie parte din echipa de meci. Asta nu elimină presiunea psihică și oboseala mentală”, au transmis reprezentanții organizației.



Regula ar putea intra în vigoare în sezonul 2026-2027



Premier League a introdus regula cu cinci schimbări în mai 2020, în timpul pandemiei de COVID-19. După o revenire temporară la trei schimbări, regula a devenit permanentă din sezonul 2022-2023.



Rezultatele s-au văzut rapid. Procentul golurilor marcate de rezerve a crescut de la 4,7% în sezonul 1992-93 la un record de 16,1% în prezent.



Orice modificare a regulamentului trebuie aprobată de International Football Association Board (IFAB), organismul care stabilește legile jocului. Dacă va fi adoptată, noua regulă ar putea intra în vigoare cel mai devreme în sezonul 2026-2027.

