Maestrii executiilor DE TOP! Ei sunt REGII loviturilor libere in Premier League: cum arata clasamentul

Considerat de multi fani ai fotbalului drept cel mai puternic campionat din lume, Premier League surprinde atunci cand vine vorba despre cei mai buni executanti ai loviturilor libere din istoria sa.

De cand exista noul format al primei ligi din Regatul Unit, au jucat pentru echipele din acest campionat fotbalisti extrem de tehnici, celebri pentru executiile lor spectaculoase din faze fixe. Insa oameni precum David Beckham, Frank Lampard, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Thierry Henry sau Wayne Rooney nu au reusit sa adune mai multe goluri din lovitura libera decat Sebastian Larsson!

Cum arata top 5

Suedezul Larsson a jucat in Premier League timp de 14 ani, timp in care a trecut pe la Arsenal, Birmingham City si Sunderland. Pentru “tunari” a evoluat mai mult la tineret, iar la echipa mare a prins doar trei partide. Cu 11 goluri marcate din lovituri libere, pe parcursul experientelor sale la Birmingham si Sunderland, Larsson este cel mai eficient jucator la acest capitol din istoria moderna a primei ligi din Marea Britanie. Pe urmatoarea pozitie este nimeni altul decat Cristiano Ronaldo. Superstarul lui Juve a jucat timp de sase ani la Manchester United si a marcat noua goluri din lovituri libere.

Pe locul trei, cu opt reusite, sunt Christian Eriksen si Juan Mata, fotbalisti care au evoluat la Tottenham Hotspur, respectiv Chelsea si Manchester United. Cu cate sapte reusite, urmatoarea pozitie a clasamentului este impartita de Morten Gamst Pedersen, Steven Gerrard, Wayne Rooney si Gylfi Sigurdsson, in vreme ce locul cinci le revine unor nume grele. Leighton Baines, Mikel Arteta, Didier Drogba, Robert Snodgrass, Robin van Persie si Ashley Young au toti cate 6 astfel de reusite.

Cu certitudine, va veni ziua in care Sebastian Larsson va fi detronat, iar favoritul in acest moment pare Juan Mata. In varsta de 32 de ani, spaniolul lui United mai are inca un an de contract pe Old Trafford si are nevoie de doar 3 goluri din lovitura libera pentru a-l egala pe suedezul trecut pe la Arsenal.

Cine sunt cei mai buni executanti ai momentului

In actuala editie a Premier League, algerianul Riyad Mahrez de la Manchester City si Harry Wilson, galezul lui Bournemouth, au cate doua reusite din lovitura libera. Au mai marcat din lovitura libera Aubameyang de la Arsenal, Cresswell de la West Ham, dar si tanarul James Maddison de la Leicester. In varsta de 23 de ani, englezul Maddison poate fi protagonistul urmatorului transfer pe bani multi, iar Manchester United pare a fi cel mai interesat club. Jucator tehnic si inca tanar, Maddison poate deveni un executant redutabil al loviturilor libere in anii ce urmeaza.