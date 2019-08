22 de ani diferenta, acelasi Roberto Carlos! GENIAL: Brazilianul a reeditat executia cu care a uimit lumea. VIDEO

Roberto Carlos a reeditat sutul "racheta" din 1997.

Roberto Carlos a ramas in istoria fotbalului cu o executie incredibila. In 1997, el a marcat un gol in poarta lui Fabien Barthez dupa ce a trimis o adevarata racheta balistica.

La 22 de ani distanta, fostul fundas brazilian, care a implinit intre timp varsta de 46 de ani, a reeditat executia. El l-a ales de aceasta data pe portughezul Vitor Baia drept victima!

Executia lui Roberto Carlos





Sutul cu care a ramas in istoria fotbalului