Cum a facut FCSB cel mai neasteptat transfer al verii: "I-am zis lui Becali ca joaca fara atacant!" Cum s-a facut transferul

Becali a fost convins pe Muntele Athos sa-l transfere pe atacantul polonez Gikiewicz.

Antrenorul Florin Motroc i l-a propus. Motroc spune ca a fost impresionat de Gikiewicz in perioada in care l-a pregatit in campionatul Iordaniei.

"Am avut un dialog cu domnul Becali, din vorba in vorba mi-a cerut parerea. I-am zis ca din ce vad eu, joaca fara varf. Tanase imi place, dar nu e de atacant, din punctul meu de vedere. I-am zis ca am un atacant foarte bun, de doua ori golgeter in Iordania, cred ca ar veni pe jos. Eu l-am recomandat si la Gaz Metan, nu stiu din ce motiv nu a mai ajuns acolo. Eu mi-am pastrat legaturi extraordinare cu jucatorii buni din Golf pe care i-am antrenat. Nici Lukasz nu se va face de ras la FCSB. Ramane sa apara niste relatii de joc, un antrenor sa scoata tot ce-i mai bun din el", a spus Motroc la PRO X.