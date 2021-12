Asta este ultima 'schemă' nebună din fotbal! Au început să danseze în cerc, fix înainte de lovitura liberă și au înscris 

Echipa Takagawa Gakuen High School din Japonia s-a întrecut la nivelul de creativitate în ceea ce privește schemele de joc, în meciul cu Seiryo High School, desfășurat în cadrul turneului în care sunt implicate liceele din Japonia.

Jucătorii gazdă au dus creativitatea la un alt nivel, în momentul execuției unei lovituri libere, de la marginea careului. Fotbaliștii au început să danseze în cerc, iar în momentul execuției s-au răspândit în careu. Schema a fost de mare succes, ținând cont că faza s-a încheiat cu gol, apărarea adversă fiind debusolată.

In the history of unorthodox free-kick routines, Ring-a-Ring o Roses is a new one. Bravo, Takagawa Gakuen High School. pic.twitter.com/sQPkqYtPAC