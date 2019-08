EXCLUSIV: Planul B in afacerea FCSB-Craiova! Oltenii platesc pentru Balasa! Cu cati bani se alege Gigi Becali

FCSB si Universitatea Craiova au batut palma pentru un schimb Mihai Balasa - Tiago Ferreira, iar primul dintre jucatori a semnat deja cu formatia din Banie. Problema aparuta pe parcurs tine de refuzul lui Tiago de a merge la FCSB.

FCSB si Universitatea Craiova au facut o afacere "la secunda". Cele doua cluburi s-au inteles pentru un schimb Mihai Balasa - Tiago Ferreira, iar primul dintre fotbalisti a semnat deja cu echipa din Banie. Problema celor de la FCSB este ca Tiago refuza mutarea la echipa ros-albastra. Cotidianul Gazeta Sporturilor a scris in aceasta dimineata ca in Banie s-a iscat un scandal, conducerea amenintandu-l pe Tiago cu trimiterea in liga a treia.

Planul B in afacerea FCSB - Craiova

Sursele www.sport.ro noteaza ca oltenii pot apela la planul B, unul pe care nu si l-ar fi dorit. Daca Tiago isi va mentine pozitia si va refuza trecerea la FCSB, Mihai Rotaru va trebui sa plateasca pentru transferul lui Mihai Balasa.

In acest moment, cele doua cluburi iau in considerare si aceasta varianta si negociaza suma.

Gigi Becali cere 300.000 euro pentru Mihai Balasa, suma care i-a mai fost oferita in urma cu cateva zile de un alt club.