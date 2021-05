Imaginile care fac inconjurul lumii! Asta este cea mai tare lovitura libera vazuta vreodata! Cum a putut sa execute

Fotbalistii din Japonia sunt protagonistii unui video care face inconjurul lumii.

Faza care a devenit virala s-a petrecut sambata, la meciul dintre Consadole Sapporo si Shimizu S-Pulse din campionatul Japoniei.

In prelungirile partidei, Hiroshi Ibusuki, fotbalist trecut pe la Valencia si Sevilla, a executat o lovitura libera de la marginea careului. Jucatorul a sutat pe jos si i-a nimerit direct pe unul dintre coechipierii sai, care dublasera zidul format din adversari, asezandu-se in genunchi in fata lor.

In momentul sutului lui Ibusuki, colegii acestuia s-au aplecat in fata, iar balonul l-a lovit in cap pe unul dintre ei.

¿Creías haberlo visto todo con las nuevas barreras? Hiroshi Ibusuki, que pasó por Valencia o Sevilla, sacó esta falta el pasado sábado en el Consadole Sapporo-Shimizu S-Pulse de la liga japonesa. Sin comentarios???????? pic.twitter.com/ZqbefaY5wN — Manu Heredia (@ManuHeredia21) May 25, 2021

Imaginile au devenit virale, microbistii din toata lumea intrebandu-se ce cautau colegii lui Ibusuki acolo, in fata zidului.