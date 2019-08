VITORIA GUIMARAES - FCSB | "Patronul a spus ca-si taie capul daca luati gol in Portugalia! Scapati fara gol?!" Raspunsul fabulos dat de Florin Tanase :))

Vitoria Guimaraes - FCSB se vede joi seara, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV.

Florin Tanase, unul dintre capitanii FCSB-ului, a vorbit IN EXCLUSIVITATE pentru ProTV si www.sport.ro inaintea returului cu Vitoria Guimaraes. Mansa a doua a dublei din Play Off-ul UEFA Europa League, care se va disputa in Portugalia, pleaca de la 0-0.

Florin Tanase: "E cel mai important meci al sezonului! Sansele sunt 50-50%"

"Este probabil cel mai important meci al sezonului pentru noi. Parerea mea este ca sansele sunt 50-50%.

Nu mai conteaza banii in acest moment. In situatia in care ne aflam...trebuie sa jucam pentru noi, pentru ca putem salva sezonul.

E altceva sa joci in Europa, unde te pot vedea echipe bune si poti trece la pasul urmator...

Eu am incredere ca putem iesi din aceasta situatie. In primul rand trebuie sa trecem de meciul de maine si trebuie sa ne axam foarte mult pe campionat", a spus Florin Tanase.

Intrebat ce parere are despre declaratia patronului Gigi Becali, care a spus ca "isi taie capul si se spanzura daca Guimaraes ii da gol FCSB-ului", Tanase a comentat si el.

"Eu sper sa marcam noi mai multe goluri si sa primim doar unul. Sper sa castigam cu 2-1! Sigur ca imi doresc sa marchez si eu.

Le urez bafta celor de la CFR, sper sa faca un meci mare la Praga", a spus Florin Tanase.