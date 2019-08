"Cred ca CFR se poate califica!" Clujenii pot realiza miununea la Praga: "Vom vedea o echipa care a invatat foarte bine cartea atacului!"

Slavia-CFR este in aceasta seara, de la ora 22:00 in format livetext pe www.sport.ro si aplicatia sport.ro

CFR Cluj va disputa in aceasta seara mansa retur a play-off-ului UEFA Champions League, dupa ce in tur au pierdut cu 1-0 pe teren propriu. Clujenii au reusit sa o elimine miraculos pe Celtic si incearca sa realizeze inca un miracol la Praga, chiar daca cehii sunt favoriti dupa rezultatul din tur.

Dorinel Munteanu a vorbit despre partida din aceasta seara si este de parere CFR se poate califica si mizeaza pe un joc ofensiv din partea campioanei Romaniei.

"Rezultatul din tur o plaseaza pe Slavia ca si favorita, dar eu cred ca CFR poate sa intoarca rezultatul. Eu sunt convins ca CFR poate sa se califice. Vinicius este un jucator foarte bun, care aduce siguranta in defensiva, dar cred CFR va inscrie goluri. Va fi un meci deschis, iar acest lucru poate fi foarte bun pentru CFR. E un joc in care CFR nu are nimic de pierdut, doar de castigat. Cred ca CFR va aborda jocul la victorie inca din primul minut. Asa cum a facut-o cu Celtic, dar si in Israel. Vom vedea o echipa care invatat foarte bine cartea atacului. CFR ca ataca din minutul 1! Dan Petrescu va avea un discurs foarte simplu, pentru ca nu ai nimic de pierdut la un asemenea joc. Jucatorii vor fi foarte motivati, pentru ca participarea in grupele Champions League ar fi intr-adevar un lucru foarte mare pentru fotbalul romanesc", a spus Dorinel Munteanu, la Prosport.

CFR Cluj l-a transferat pe Catalin Golofca de la Botosani



Chiar in ziua meciului, conducerea din Gruia i-a mai adus un jucator lui Dan Petrescu. Clujenii au platit 500.000 euro pentru Catalin Golofca de la FC Botosani, scrie Gazeta Sporturilor.

Golofca a fost transferat de FCSB, insa a refistat doar 6 luni la echipa lui Becali, iar apoi a fost trimis inapoi la Botosani. Inainte de echipa moldoveana, Golofca a jucat la Cetatea Suceava si Rapid CFR Suceava. CFR i-a mai luat pe Mihai Bordeianu si Andrei Burca de la Botosani in ultima perioada.