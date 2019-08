L-au adus ca sa aiba de unde sa-l dea afara! Jucatorul caruia Becali ii punea clauza 50 de milioane, OUT dupa o luna! Anuntul oficial

FC Voluntari s-a despartit azi de fostii stelisti Popadiuc si Mihalcea.

Popadiuc a fost titular inclusv in meciul cu Viitorul, de duminica (0-4). Mijlocasul ofensiv a strans 6 aparitii in acest sezon, dar nu l-a multumit pe Bergodi. Nici el, nici Vlad Mihalcea! Adus de Radoi la FCSB acum 4 ani, Mihalcea n-a confirmat in tricoul ros-albastrilor. Imprumutat la mai multe echipe in ultimii ani, Mihalcea a devenit in vara definitiv jucatorul lui FC Voluntari. Anuntat pe 10 iunie, pustiul de 20 de ani a rezistat ceva mai mult de o luna la echipa din Ilfov. Voluntariul a facut oficiala azi despartirea de Voluntari.