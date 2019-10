"Au castigat. Restul se uita!" Reactii dupa victoria CFR-ului din Europa League: "O echipa care a jucat in 9 oameni nu a putut fi subordonata"

CFR s-a impus in deplasarea din Franta, cu Rennes, insa prestatia Campioanei Romaniei nu a fost deloc sigura, ba char, au existat momente in care echipa lui Dan Petrescu a fost dominata.

Chiar daca a invins cu 1-0, prin golul marcat de Ciprian Deac din lovitura libera in prima repriza, CFR-ul nu a aratat deloc ca o echipa care a meritat victoria. Desi au jucat in 10 oameni inca de la inceputul primei reprize, dupa ce portarul francezilor, Mendy a vazut cartonasul rosu in urma unui fault la Traoe si au ramas in 9 la inceputul celei de-a doua parti a meciului, dupa eliminarea lui Camavinga, Rennes a dominat echipa lui Petrescu, reusind sa ii puna pe jucatori in dificultate.

Rennes a avut ocazia sa egaleze, insa Niang a ratat penalty-ul pe care Hunou l-a scos dupa un duel cu Boli. Cu 10 minute inainte de finalul partidei, CFR a ramas in 10 oameni, dupa ce Susic a primit cel de-al doilea cartonas galben.

Fostul arbitru, Adrian Porumboiu, a analizat meciul Rennes - CFR Cluj si a avut cuvinte de lauda la adresa lui Dan Petrescu.

"Daca era echipa mea, ii felicitam pe jucatori. Important e ca au luat 3 puncte, care vor cantari foarte mult. Sunt pe locul 2. Ce sa faci? Sa ii injuri ca nu au jucat frumos? Au castigat. Restul se uita.

Cei de la CFR puteau sa mai marcheze de doua sau trei ori. Nu l-au incercat o data pe copilul ala din poarta lui Rennes. Antrenorului nu-i poti spune ca ti-a placut meciul. Dar cand un obiectiv este atins, asta conteaza. Pana la urma, i-a iesit lui Dan Petrescu. A luat 3 puncte. Bravo lui.

Arbitrajul a fost bun, deciziile sunt corecte. Nu putem sa ii cautam nod in papura arbitrului, ar fi nedrept", a declarat Adrian Porumboiu pentru Gazeta Sporturilor.

"O echipa care a jucat in 10 oameni nu a putut fi subordonata"

Ilie Dumitrescu a comentat si el partida CFR-ului, laudand echipa pentru jocul inteligent facut.

"CFR a jucat foarte inteligent in prima repriza. Trebuie sa apreciem aceste 3 puncte mai mult decat orice. Am vazut ca o echipa care joaca in 8 oameni nu poate fi subordonata. Este o victorie imensa! Aveam 2 oameni in plus, dar in niciun moment nu am reusit sa facem pressing. N-am reusit sa tinem de minge, sa avem o posesie prelungita in asa fel incat sa punem in pericol poarta adversa. Nu as vrea sa fiu in pielea lui Dan Petrescu", a declarat Ilie Dumitrescu pentru Digi Sport.