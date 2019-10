INCREDIBIL! A venit de la SCOALA si a intrat in poarta in meciul cu CFR! Cine e copilul de 16 ani care a jucat meciul vietii in Europa League

Portarul titular al lui Rennes, Edouard Mendy a primit cartonasul rosu dupa un fault la Lacina Traore.

Portarul celor de la Rennes a fost eliminat in minutul 4 al partidei dupa ce a intrat la Lacina Traore, pe linia careului de 16 metri.

In locul sau a intrat Pepe Bonet Kapambu, in varsta de 16 ani. Bonet joaca in meciul carierei! E la primul joc pentru echipa mare a lui Rennes. Bonet a fost folosit in acest sezon intr-o singura partida, la echipa secunda a lui Rennes din liga a 5-a franceza.