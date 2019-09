UEFA a anuntat unde se vor juca urmatoarele 4 finale ale Champions League! Europa League se decide in 2021 pe Sanchez Pizjuan, iar Supercupa Europei la Belfast

Din articol Unde se vor disputa urmatoarele finale ale UCL si UEL

UEFA a anuntat unde se vor disputa finalele din 2020, 2021, 2022 si 2023 ale Champions League.

UEFA Champions League se va decide in 2020 la Istanbul, la 15 ani de la finala magica dintre Milan si Liverpool. In 2021, ultimul act al celei mai puternice competitii intercluburi va avea loc in Rusia. Germania si Anglia au primit si ele finalele din 2022 si 2023.

Finala Europa League din 2021 se va disputa pe Sanchez Pizjuan din Sevilla, stadion pe care Steaua castiga Cupa Campionilor Europeni in 1986.

Supercupa Europei din 2021 se va decide la Belfast, in Irlanda de Nord.

Unde se vor disputa urmatoarele finale ale UCL si UEL

UEFA Champions League



2020 - Ataturk Olympic Stadium din Istanbul

2021 - Gazprom Arena din Sankt Petersburg

2022 - Allianz Arena din Munchen

2023 - Wembley din Londra

UEFA Europa League

2021 - Sanchez Pizjuan din Sevilla

Supercupa Europei

2021 - Windsor Park din Belfast