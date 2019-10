"Nu stiu de astea :))" FAZA serii in Europa League! Startul meciului Partizan - Manchester United a fost amanat din cauza unui motiv FABULOS! VIDEO

Startul meciului dintre Partizan si Manchester United din Europa League a avut parte de un moment amuzant. La tragerea la sorti pentru alegerea terenului si a loviturii de incepere, capitanul in premiera al celor de la Manchester United a uitat ca trebuie sa fie prezent la aceasta tragere la sorti. In cele din urma fundasul a realizat si s-a dus catre catre arbitrii starnind amuzamentul tuturor.

It’s Harry Maguire’s first game as Manchester United captain…and he forgot he had to do the coin toss ???? pic.twitter.com/dGJ84U6iC7