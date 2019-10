ATAC la Dan Petrescu: "Le tin pumnii baietilor, dar sunt suparat pe Mister." Jucatorul a contribuit la calificarea CFR-ului in Europa League, dar fost scos de pe lista UEFA

CFR Cluj o intalneste pe Rennes in runda a treia din grupele Europa League.

Paulo Vinicius s-a declarat surprins si foarte dezamagit dupa ce a fost scos de pe lista UEFA de catre Dan Petrescu. Fundasul de 35 de ani a contribuit la calificarera clujenilor in grupele Europa League, dar acum va urmari meciurile echipei "de la televizor":

"E foarte greu pentru mine sa nu fiu acolo, cu echipa, cu baietii, sa nu joc. Si cel mai greu e ca nu inteleg ce mi se intampla! Cum de am fost bun in duelurile cu Astana, Maccabi, cu Celtic, in preliminarii, cand a fost cel mai greu, iar apoi, dintr-odata, n-am mai fost bun? De ce a renuntat Dan Peterescu la mine in Europa, fara nicio explicatie? Doar pentru ca m-am accidentat inainte de primul tur cu Slavia Praga?", a spus Vinicius.

Paulo Vinicius: "O sa le tin pumnii baietilor!"

"Sunt foarte suparat pe Mister, mai ales ca nici atunci si nici pana acum nu mi s-a spus clar de ce a procedat asa cu mine. Imi doream sa joc si in cupele europene, sa ajut echipa, sa fiu acolo, pe teren. O sa ma uit la meci, o sa le tin pumnii baietilor! Le doresc sa castige si sa se califice mai departe! Din pacate pentru mine, nu-mi ramane decat sa-i aplaud de acasa, de la televizor", a mai spus Vinicius.

CFR Cluj va juca in aceasta seara in deplasare la Rennes. Clujenii sunt pe locul 2 in grupa cu trei puncte, dupa ce au invins-o acasa pe Lazio si au pierdut in deplasare la Celtic.

CLASAMENTUL IN GRUPA CFR-ULUI