BREAKING NEWS | Romania, OUT din Europa League! UEFA infiinteaza o a treia competitie continentala, Conference League, iar echipele romanesti vor juca acolo

UEFA a anuntat schimbari majore pentru cupele europene din 2021. Forul european infiinteaza o noua competitie si schimba formatul Europa League. Numarul de echipe din grupele Europa League va fi redus la 32, iar in grupe vor ajunge formatii din primele 15 campionate in clasamentul coeficientilor!

Pe 30 in clasamentul european al coeficientilor, Romania nu va mai trimite echipe in Europa League, insa in Conference League.

Primele 5 campionate ale Europei vor trimite cate o echipa in Conference League, in timp ce tarile aflate pe pozitiile 6-54 vor avea cate doua reprezentante.

In acest moment, Romania ar avea dreptul sa trimita in aceasta competitie echipele de pe locurile 2-3, dar si castigatoarea Cupei.

UEFA urmeaza sa anunte mai multe detalii cu privire la noua competitie, dar si la schimbarile pe care vrea sa le faca asupra competitiilor deja existente, Champions League si Europa League.

???? Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.

The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo