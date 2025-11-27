Steaua Roșie Belgrad nu are parte de un sezon conform așteptărilor. Campioana Serbiei ocupă doar poziția secundă intern, la două „lungimi” distanță de marea rivală, Partizan.

Steaua Roșie Belgrad, problemă majoră înaintea jocului cu FCSB

În Europa League se află pe poziția a 25-a, cu 4 puncte, doar cu unul mai mult decât FCSB (locul 31). În aceste condiții, duelul din această seară, de la ora 22:00, se va dovedi decisiv în lupta pentru calificare.

Presa din Serbia a sesizat că pentru Steaua Roșie Belgrad confruntarea cu FCSB va fi „meciul sezonului” la nivel european. Publicația online sportal.blic.rs a afirmat că antrenorul Vladan Milojevic a avut până acum o problemă majoră. Nu a reușit să găsească echipa de start potrivită.

Sportal.blic: „Nu mai este timp de experimente”

„Vladan Milojevic nu a reușit să găsească de mult timp o echipă de start potrivită. Indiferent ce face, pur și simplu nu funcționează pentru Steaua Roșie, iar acest lucru este confirmat de rezultatele modeste și de jocul și mai modest al campioanei Serbiei.

Acum, însă, nu mai este timp de experimente. În această seară, împotriva FCSB la „Maracana”, roșii-albii joacă meciul sezonului... cel puțin în ceea ce privește scena internațională”, au notat jurnaliștii de la sportal.blic.rs.



Partida Steaua Roșie - FCSB, din runda a cincea de Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

