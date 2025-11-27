Alex Stoian, atacantul de 17 ani care a impresionat în ultimele etape, s-a accidentat la partida FCSB U19 – Akademia Pușkaș, din UEFA Youth League, și riscă să rateze duelul cu Farul, programat duminică, de la ora 20:30.

Alertă la FCSB! Fotbalistul s-a accidentat și e OUT

Titular la echipa U19, Stoian a deschis scorul în minutul 49, după o fază spectaculoasă. Finalul a fost însă dramatic pentru tânărul atacant. În minutul 80, Stoian a cerut schimbare după ce a acuzat dureri musculare, șchiopătând vizibil.

Conform Digi Sport, fotbalistul va efectua un RMN pentru a afla gravitatea accidentării. Primele semne nu sunt deloc bune, iar șansele să fie apt pentru meciul cu Farul sunt mici în acest moment.

Stoian trebuia să apară la interviurile de după meci, dar n-a mai putut din cauza durerilor. La scurt timp, staff-ul medical a decis că are nevoie de investigații suplimentare.