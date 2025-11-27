Veteranul Valentin Crețu (36 de ani) va fi titular în Steaua Roșie Belgrad - FCSB, partidă contând pentru etapa a 5-a din grupa unică a Europa League. Confruntarea va fi transmisă în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Valentin Crețu revine în Steaua Roșie Belgrad - FCSB

„Gladiatorul” din flancul drept al defensivei campioanei a fost pe banca de rezerve la meciul cu Petrolul Ploiești (1-1) din campionat.

Crețu a fost scos din circuitul echipei în ultimele două luni din cauza accidentărilor. Apărătorul dreapta va fi aruncat de Elias Charalambous în lupta de la Belgrad încă din primul minut, conform golazo.ro.

Florin Tănase, în afara primului 11

Echipa de start pentru FCSB în meciul cu Steaua Roșie Belgrad, conform sursei citate, este următoarea: Zima - V. Crețu, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.

Așadar, FCSB va trimite, în linii mari, cea mai bună formulă de început pe care o are la dispoziție.

Din primul 11 lipsește Florin Tănase. Golgheterul la zi al Superligii cu 9 goluri (la egalitate cu Alexandru Dobre de la Rapid) va intra, cel mai probabil, pe parcursul duelului.

