Echipa lui Elias Charalambous vine după trei înfrângeri consecutive în Europa și cu mai multe absențe importante, printre care Ștefan Târnovanu și Denis Alibec.

Nici sârbii nu stau mai bine. Steaua Roșie este, la rândul ei, în afara locurilor de calificare, cu doar patru puncte, unul peste FCSB.

Singurul duel direct din istorie s-a terminat 0-0 în 2011

Deși ambele cluburi sunt nume mari în Europa de Est, FCSB și Steaua Roșie s-au întâlnit o singură dată până acum, într-un meci amical jucat în 2011, în Antalya. Atunci, formația antrenată de Marius Lăcătuș a remizat 0-0 cu sârbii.

Steaua a început cu Stanca, Bonfim, Geraldo, Galamaz, Brandan, Szekely, Marinescu, Ricardo, Nicoliță, Dică și Bilașco. După pauză au intrat Lungu, Martinovici, Bicfalvi, Surdu, Onofraș, Baciu și Emeghara.

Revenind în prezent, FCSB a început faza ligii cu succesul din Olanda, contra celor de la Go Ahead Eagles, dar apoi a pierdut cu Young Boys, Bologna și Basel. Steaua Roșie a scos punct cu Celtic și a învins-o pe Lille, dar a cedat în fața lui Porto și Braga.

