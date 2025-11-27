În această stagiune, prestațiile roș-albaștrilor nu au mai fost însă la înălțimea celor din sezonul precedent, iar sârbii susțin că, la meciul de la Belgrad, protagoniști vor fi jucătorii celor de la Steaua Roșie Belgrad.

Jung Woo Seol, ”cel mai urmărit jucător” de la Steaua Roșie - FCSB

De fapt, jurnaliștii de la sport.alo.rs au scris că cel mai urmărit jucător din meciul de pe ”Rajko Mitic” va fi sud-coreeanul Jung Woo Seol.

În vară, Seol ar fi putut semna cu Sheffield United, însă nu a reușit să ajungă la un acord cu echipa britanică. Astfel, pe lista echipelor interesate de sud-coreean au intrat și Fenerbahce și Mainz, adversara Universității Craiova din faza principală Conference League

Sârbii susțin că decizia finală în privința lui Jung Woo Seol va fi luată în a doua jumătate a lunii decembrie.

Sud-coreeanul are 22 de meciuri în acest sezon la Steaua Roșie Belgrad

Olaru și Bîrligea, urmăriți la Steaua Roșie - FCSB

Potrivit impresarului Zvonko Milojkovic, nu mai puțin de cinci cluburi importante din TOP 5 campionate europene vor trimite scouteri la meciul de la Belgrad pentru a-i evalua pe Daniel Bârligea și pe Darius Olaru.

”Bîrligea e atipic fotbalistului român. Face presing, e bătăios, are o atitudine bună. Se vede că e crescut afară. Și Olaru e un jucător foarte bun, însă mâine să lase văicărelile, statul pe jos. Oamenii ăia vin să vadă fotbal, nu altceva. Nu pot spune cluburile, dar sunt din top 5 campionate.

Dacă Olaru vrea transfer, mâine trebuie să arate fotbal, nu căderi teatrale. Nu vine nimeni să vadă văicăreli”, a spus Zvonko Milojkovic pentru Golazo.

