Jurnaliștii din Serbia de la sportal.blic.rs au scris un articol consistent despre FCSB. Campioana României o va înfrunta pe Steaua Roșie la Belgrad astăzi, de la ora 22:00, într-o partidă redată LIVE TEXT pe Sport.ro.

FCSB, analizată detaliat în presa din Serbia

Ziariștii din Serbia au concluzionat că FCSB reprezintă pentru Steaua Roșie Belgrad cel mai ușor adversar cu care ar fi putut să pice la tragerea la sorți.

Mai mult decât atât, ei l-au numit ironic pe Gigi Becali „eminență cenușie”, trecând în revistă și derapajele patronului roș-albaștrilor. Marea nedumerire a jurnaliștilor sârbi este reprezentată de războiul identitar dintre FCSB și Steaua București.

Redăm în următoarele rânduri analiza jurnaliștilor din Serbia despre FCSB:

FCSB sau Steaua București, marea dilemă a sârbilor

„Joia aceasta (ora 22:00), fotbaliștii Stelei Roșii vor juca în etapa a cincea a Europa League pe „Maracana”. Adversarul este un fel de moștenitor al unui nume celebru, un club care, alături de roș-albii din Belgrad, a fost singurul din Europa de Est campion continental. Și totuși, există îndoială în culoarele sârbe. Joacă Steaua Roșie împotriva FCSB sau a Stelei?

Prin urmare, Steaua Roșie o întâmpină pe campioana României într-un meci în care este favorită și va căuta, după victoria împotriva lui Lille, trei puncte noi în Europa League. Dacă ar sărbători o victorie în roșu și alb, și-ar mări șansele și ar deschide calea către faza eliminatorie a competiției europene. Dar, există o dilemă în public, dacă Steaua Roșie joacă de fapt împotriva FCSB sau a Stelei...

Vorbim despre clubul românesc, cu care Miodrag Belodedici, la fel ca și cu Steaua Roșie, a câștigat titlul de campion european - cu românii în 1986, iar cu roș-albii în 1991. Pentru mulți cunoscători de fotbal este clar că FCSB este de fapt succesoarea celebrei Stele, care în 1986 a devenit campioana Europei învingând Barcelona. Dar cum s-a produs schimbarea numelui?

Sportal.Blic.rs: „În martie 2017 a fost înființată FCSB”

Clubul „Steaua București” a fost fondat în 1947 ca parte a unui club sportiv militar. După căderea regimului comunist, a început procesul de privatizare. În 1998, secția de fotbal s-a separat de Armată, iar doi ani mai târziu, omul de afaceri Gigi Becali a devenit proprietarul majoritar.

Apoi a apărut o dispută cu Ministerul Apărării din România, care a revendicat numele, stema și toate trofeele câștigate. Procesul judiciar s-a încheiat în 2017 cu un verdict în favoarea Armatei. Clubului deținut de Becali i s-a interzis să folosească numele Steaua și vechea stemă. Drept urmare, în martie 2017, a fost înființată FCSB.

FCSB a continuat să concureze în prima ligă, în timp ce Armata a fondat un nou club sub numele de CSA Steaua, care a pornit din ligile inferioare și concurează acum în liga a doua a fotbalului românesc.

Ambele cluburi joacă astăzi pe stadioane moderne. FCSB este găzduită pe Arena Națională din București, deschis în 2011, unde joacă și echipa națională a României. CSA Steaua își joacă meciurile pe noul stadion „Steaua”, construit în 2021. Vechiul stadion Ghencea, pe care ambele cluburi l-au folosit în momente diferite, a fost demolat în 2018.

Această divizare a cauzat și o scindare în rândul fanilor. Unii susțin FCSB, considerând-o adevărata succesoare a clubului care a devenit primul campion european din Europa de Est în 1986. Alții susțin CSA Steaua, crezând despre clubul original că este cel care a rămas sub proprietate militară.

Opinia jurnaliștilor sârbi despre FCSB: „Este cel mai ușor adversar”

FCSB este cel mai ușor adversar pe care Steaua Roșie l-ar fi putut obține la tragerea la sorți pentru Europa League. Roș-albii sunt obligați să câștige, iar acest meci ar trebui să servească drept confirmare a marelui triumf asupra lui Lille.

Echipa românească a eșuat în preliminariile Ligii Campionilor din această vară, unde a fost eliminată de Shkëndija. Cu toate acestea, după rezultatele Drita și Aberdeen, a reușit să se califice în competiția UEFA a doua valoric, în care are în prezent trei puncte din patru meciuri jucate.

În campionatul intern, înregistrează rezultate extrem de slabe și ocupă în prezent doar locul zece în clasament, cu 21 de puncte din 17 etape jucate. Atmosfera proastă din clubul românesc, alături de diferența de calitate, reprezintă un avantaj suplimentar pentru Steaua Roșie.

Gigi Becali, numit „eminență cenușie la FCSB”

Gigi Becali este simbolul și eminența cenușie a FCSB-ului (sau al Stelei). Oricât de ciudat ar suna. Controversatul om de afaceri conduce clubul de două decenii și jumătate. De când s-a ocupat de echipa „vedetă românească”, i se datorează numeroase succese, de la câștigarea titlurilor și cupelor naționale, la evoluții în competiții europene, transferuri solide în afară...

Cunoscut pentru limbajul său tăios, mai ales când ceva nu merge cum vrea, este predispus la insulte la adresa jucătorilor, antrenorilor, presei... Chiar, așa cum se susține în România, se amestecă în activitatea antrenorilor și a componenței echipei.

Așa a „explodat ca o bombă” zilele trecute, după meciul cu Petrolul. I-a insultat pe fotbaliști, i-a numit primadone, pentru că joacă pe „tocuri” de parcă ar fi femei. A transmis mesajul că meciul cu Steaua Roșie nu este important pentru el, ci că jucătorii lui ar trebui odihniți, iar posibilul transfer al atacantului Birligea este mai important pentru el decât duelul cu Steaua...”, se arată în articolul publicat de sportal.blic.rs.

