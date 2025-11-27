”Unde îți sunt firele albe, păpușă?” Legendarul fotbalist român, ironizat de fostul coleg sârb înainte de Steaua Roșie – FCSB

&rdquo;Unde &icirc;ți sunt firele albe, păpușă?&rdquo; Legendarul fotbalist rom&acirc;n, ironizat de fostul coleg s&acirc;rb &icirc;nainte de Steaua Roșie &ndash; FCSB Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Steaua Roșie Belgrad – FCSB se joacă în runda a cincea din faza principală Europa League.

TAGS:
Miodrag BelodediciFCSBSteaua Rosie Belgradcrvena zvezdaSteaua
Din articol

Meciul este programat în această seară, de la 22:00, și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Dialog haios între Miodrag Belodedici și Slobodan Marovic în presa din Serbia

Miodrag Belodedici este dublu câștigător de Cupa Campionilor Europeni, mai întâi în 1986 cu Steaua, iar, mai apoi, în 1991, cu Steaua Roșie Belgrad. Din acest motiv, fostul mare fotbalist este considerat o legendă atât a fotbalului românesc, cât și pentru cel din Serbia.

Înaintea meciului, jurnaliștii sârbi de la Sportal.rs, au vrut să îl ia prin surprindere pe Miodrag Belodedici. Legendarul fotbalist a fost contactat prin apel video chiar în timpul emisiunii de către Slobodan Marovic, fostul său partener din defensiva celor de la Steaua Roșie Belgrad.

La prima replică, Marovic l-a ironizat ”prietenește” pe Miodrag Belodedici, aflat la sediul FRF: ”Unde îți sunt firele albe, păpușă?”, l-a întrebat Marovic pe Belodedici, care s-a arătat amuzat de formularea aleasă de fostul său coleg.

Dalogul dintre Miodrag Belodedici și Slobodan Marovic

Slobodan Marovic: ”Văd că arăți… arăți foarte bine. Unde ți-s firele albe, păpușă? Măi, bătrâne șiret, ce e cu tine?”

Miodrag Belodedici: ”Sunt aici, la Federația Română de Fotbal.”

Slobodan Marovic: ”Încă ești acolo, da, da, super. Și spune-mi, vii la meci, nu? Te așteptam.”

Miodrag Belodedici: ”Vin, vin, vin, da.”

Slobodan Marovic: ”A, vii, bravo, drăguțule. Deci ajungi chiar înainte de meci. Și când te întorci, când pleci?”

Miodrag Belodedici:  ”Păi după meci, nu chiar imediat, spre dimineață.”

Slobodan Marovic: ”Mile, dacă e cineva care s-a schimbat cel mai puțin, acela ești tu.”

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vladimir Putin a spus când se va încheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin
Vladimir Putin a spus c&acirc;nd se va &icirc;ncheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin
ULTIMELE STIRI
Universitatea Craiova - Mainz 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii au prins curaj pe finalul reprizei
Universitatea Craiova - Mainz 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii au prins curaj pe finalul reprizei
Rom&acirc;nia - Croația se joacă ACUM: meci fabulos la debutul fetelor, la Mondiale
România - Croația se joacă ACUM: meci fabulos la debutul fetelor, la Mondiale
Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Dragoș Grigore au primit diplome de Director Sportiv. Au participat la cursul organizat de FRF
Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Dragoș Grigore au primit diplome de Director Sportiv. Au participat la cursul organizat de FRF
Este convins &icirc;nainte de Steaua Roșie &ndash; FCSB: &rdquo;Pe Maracana au căzut și echipe mult mai puternice&rdquo;
Este convins înainte de Steaua Roșie – FCSB: ”Pe Maracana au căzut și echipe mult mai puternice”
Nicolae Stanciu la Rapid? Ce a spus Costel G&acirc;lcă despre transfer
Nicolae Stanciu la Rapid? Ce a spus Costel Gâlcă despre transfer
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Kylian Mbappe scrie istorie &icirc;n Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Kylian Mbappe scrie istorie în Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj

De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj

Cristi Chivu, &bdquo;pachet de nervi&rdquo; după Atletico &ndash; Inter: &bdquo;Am fumat trei țigări una după alta&rdquo;

Cristi Chivu, „pachet de nervi” după Atletico – Inter: „Am fumat trei țigări una după alta”



Recomandarile redactiei
Rom&acirc;nia - Croația se joacă ACUM: meci fabulos la debutul fetelor, la Mondiale
România - Croația se joacă ACUM: meci fabulos la debutul fetelor, la Mondiale
Este convins &icirc;nainte de Steaua Roșie &ndash; FCSB: &rdquo;Pe Maracana au căzut și echipe mult mai puternice&rdquo;
Este convins înainte de Steaua Roșie – FCSB: ”Pe Maracana au căzut și echipe mult mai puternice”
Universitatea Craiova - Mainz 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii au prins curaj pe finalul reprizei
Universitatea Craiova - Mainz 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii au prins curaj pe finalul reprizei
Nicolae Stanciu la Rapid? Ce a spus Costel G&acirc;lcă despre transfer
Nicolae Stanciu la Rapid? Ce a spus Costel Gâlcă despre transfer
Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Dragoș Grigore au primit diplome de Director Sportiv. Au participat la cursul organizat de FRF
Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Dragoș Grigore au primit diplome de Director Sportiv. Au participat la cursul organizat de FRF
Alte subiecte de interes
Dumitru Dragomir a răbufnit după ce Miodrag Belodedici a fost prins băut la volan: &rdquo;Nu vă este rușine?&rdquo;
Dumitru Dragomir a răbufnit după ce Miodrag Belodedici a fost prins băut la volan: ”Nu vă este rușine?”
BELO 60. Belodedici, sărbătorit cu tort, șampanie și alergare de colegii din Generația de Aur
BELO 60. Belodedici, sărbătorit cu tort, șampanie și alergare de colegii din Generația de Aur
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Super echipa din țara vecină e campioană și la un pas de grupele UCL! Lotul valorează aproape dublu dec&acirc;t al FCSB-ului
Super echipa din țara vecină e campioană și la un pas de grupele UCL! Lotul valorează aproape dublu decât al FCSB-ului
Steaua Roșie Belgrad e numai una! Record mondial fabulos după ce a depășit-o pe Real Madrid
Steaua Roșie Belgrad e numai una! Record mondial fabulos după ce a depășit-o pe Real Madrid
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!