”Unde îți sunt firele albe, păpușă?” Legendarul fotbalist român, ironizat de fostul coleg sârb înainte de Steaua Roșie – FCSB

Meciul este programat în această seară, de la 22:00, și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Dialog haios între Miodrag Belodedici și Slobodan Marovic în presa din Serbia

Miodrag Belodedici este dublu câștigător de Cupa Campionilor Europeni, mai întâi în 1986 cu Steaua, iar, mai apoi, în 1991, cu Steaua Roșie Belgrad. Din acest motiv, fostul mare fotbalist este considerat o legendă atât a fotbalului românesc, cât și pentru cel din Serbia.

Înaintea meciului, jurnaliștii sârbi de la Sportal.rs, au vrut să îl ia prin surprindere pe Miodrag Belodedici. Legendarul fotbalist a fost contactat prin apel video chiar în timpul emisiunii de către Slobodan Marovic, fostul său partener din defensiva celor de la Steaua Roșie Belgrad.

La prima replică, Marovic l-a ironizat ”prietenește” pe Miodrag Belodedici, aflat la sediul FRF: ”Unde îți sunt firele albe, păpușă?”, l-a întrebat Marovic pe Belodedici, care s-a arătat amuzat de formularea aleasă de fostul său coleg.