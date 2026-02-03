Se pare însă că fosta echipă a câștigătorului a opt Baloane de Aur vrea să îl transfere pe fotbalistul din Rosario.

Newell's Old Boys vrea să îl transfere pe Lionel Messi

Juan Manuel Medina, vicepreședintele de la Newell’s Old Boys, prima echipă a lui Lionel Messi, de unde Barcelona l-a transferat în anul 2000, a dezvăluit că argentinianul ar putea reveni la echipă în prima jumătate a anului 2027.

”Lucrăm pentru ca Leo să joace la Newell’s în primul jumătate a anului 2027, însă deocamdată nu există nimic mai mult decât atât.

Acest subiect depășește clubul Newell’s. Este un proiect al orașului Rosario, al provinciei și al fotbalului argentinian. Totul depinde de ce putem oferi din punct de vedere al infrastructurii și al unui proiect sportiv competitiv”, a spus Medina, conform Mundo Deportivo.

Până atunci însă, Lionel Messi se gândește la Cupa Mondială din vară, dar și la Finalissima, pe care Argentina, campioana mondială en-titre, o va disputa cu Spania, campioana europeană, pe 27 martie.

