Jandarmeria anunță că s-au găsit substanțe interzise asupra unui suporter al echipei Fenerbahce, la controlul făcut înainte de starul meciului.

Droguri pe Arena Națională, la FCSB – Fenerbahce



Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvând al Jandarmeriei, Alex Iacob:



"Pe timpul accesului suporterilor oaspeți în complexul sportiv, la controlul specific, au fost depistați doi bărbați care aveau asupra lor materiale interzise la deținere.



Un bărbat avea substanțe interzise, iar un altul materiale pirotehnice", a transmis Iacob, potrivit Fanatik.



Oaspeții de la Fenerbahce sunt susținuți de peste 1.000 de suporteri la duelul de pe Arena Națională. În total, peste 27.000 de spectatori au venit pe cel mai mare stadion al României la acest meci.

