FCSB a egalat în partida cu Fenerbahce la capătul unei acțiuni superbe, în care roș-albaștrii au amintit de sezoanele recente în care conduceau detașat Superliga României și obțineau performanțe în Europa League.
Juri Cisotti a egalat în FCSB - Fenerbahce
Introdus la pauză în locul lui Dennis Politic, Juri Cisotti a fost omul potrivit la locul potrivit.
În minutul 71 al confruntării, Risto Radunovic i-a livrat italianului pasa de gol. Juri Cisotti s-a desprins de adversari și a punctat cu o execuție acrobatică.
Echipele de start din FCSB - Fenerbahce
- FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic - Thiam
- Rezerve: Zima, Udrea - Crețu, Dawa, Dâncuș, Kiki, Toma, Cisotti, Oct. Popescu
- Antrenor: Elias Charalambous
- Fenerbahce: Ederson- Semedo, Caglar, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En-Nesyri, Akturkoglu
- Rezerve: Cetin, Biterge, Demir, Asensio, Ekici, Uregen, Aydin
- Antrenor: Domenico Tedesco
Cele mai importante faze ale duelului FCSB - Fenerbahce se găsesc în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.