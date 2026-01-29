Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

FCSB a egalat în partida cu Fenerbahce la capătul unei acțiuni superbe, în care roș-albaștrii au amintit de sezoanele recente în care conduceau detașat Superliga României și obțineau performanțe în Europa League.

Juri Cisotti a egalat în FCSB - Fenerbahce

Introdus la pauză în locul lui Dennis Politic, Juri Cisotti a fost omul potrivit la locul potrivit.

În minutul 71 al confruntării, Risto Radunovic i-a livrat italianului pasa de gol. Juri Cisotti s-a desprins de adversari și a punctat cu o execuție acrobatică.

Echipele de start din FCSB - Fenerbahce

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic - Thiam

Elias Charalambous



Fenerbahce: Ederson- Semedo, Caglar, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En-Nesyri, Akturkoglu

