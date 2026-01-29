Turcii au reacționat imediat după ocazia uriașă irosită de Darius Olaru în FCSB - Fenerbahce: ”Fantastic!”

Cele două echipe își dau întâlnire în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 4 grade Celsius.

Foto: Captură TV

În minutul 51 al meciului, Baba Alhassan i-a pasat lui Darius Olaru, aflat într-o poziție favorabilă în careu, doar că fotbalistul roș-albaștrilor l-a luat la țintă pe Ederson.

Jurnaliștii turci au exultat după intervenția decisivă a fostului portar de la Manchester City.

”Ederson a făcut o paradă fantastică! Thiam a centrat mingea din partea dreaptă a careului de pedeapsă către Olaru, care a șutat-o ​​dintr-o singură atingere, dar Ederson a parat în plonjon”, a scris sporx.com.

Echipele de start în FCSB - Fenerbahce

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic - Thiam

Rezerve: Zima, Udrea - Creţu, Dawa, Dâncuş, Kiki, Toma, Cisotti, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Ederson – Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En-Nesyri, Akturkoglu

Rezerve: Cetin, Biterge, Efe Demir, Asensio, Ekici, Uregen, Aydin

Antrenor: Domenico Tedesco

