Olandezii scot FCSB din criză! În acest sezon dezolant, în care campioana României a înșirat înfrângerile, ea a reușit să obțină două rezultate mari tot, în grupa de Europa League. Ambele au fost în fața unor echipe batave: 1-0 cu Go Ahead Eagles, pe 25 septembrie, și acum acest fantastic 4-3 cu Feyenoord Rotterdam.

Acest al doilea succes menține speranțele roș-albaștrilor, la o clasare pe locurile 9-24 în Europa League. Un asemenea rezultat ar aduce o calificare nesperată în play-off-ul optimilor. Adică, ce a reușit echipa bucureșteană și anul trecut! Doar că repetarea unei asemenea calificări ar fi acum un veritabil miracol fotbalistic, la ce sezon slab are FCSB.

Până să vedem ce va face campioana României, în ultimele două etape, cu Dinamo Zagreb în deplasare (22 ianuarie) și cu Fenerbahce acasă (29 ianuarie), putem consemna încă o lovitură financiară pentru Gigi Becali.

Victoria cu Feyenoord tocmai a mai adus 450,000 de euro pentru FCSB, cât valorează un succes în grupa de Europa League. Așadar, totalul roș-albaștrilor pentru campania europeană din acest sezon se ridică acum la 5,250,000 de euro. Un bilanț excelent, având în vedere rezultatele roș-albaștrilor, cu patru înfrângeri în șase etape.

