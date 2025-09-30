Campioana României se va duela cu Young Boys Berna în cadrul rundei secunde din grupa unică Europa League.



Cele două formații vor da piept joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, pe stadionul „Arena Națională” din Capitală.



Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe pagina de Facebook Sport.ro.



Sorin Paraschiv știe ce avantaj va avea FCSB în meciul cu Young Boys



Înainte de meci, fostul internațional Sorin Paraschiv a vorbit despre forma trupei conduse de Elias Charalambous.



Fostul căpitan din Ghencea este de părere că, după victoria cu Go Ahead Eagles (1-0, Miculescu 13'), campioana României va pleca cu fruntea sus și cu un moral superior.



Mai mult, Paraschiv este convins că și suporterii își vor spune cuvântul, mai ales dacă stadionul va fi plin.



“Era un meci în care nu trebuia să faci nici măcar o greșeală pe faza defensivă, cu toate că adversarii au avut câteva ocazii. Până la urmă, FCSB a făcut un joc bun. Ne-a adus aminte de FCSB din sezonul precedent din grupele Europa League, unde a jucat foarte bine.



Chiar dacă au dat câteva șanse adversarului, au reușit să câștige și cu puțin noroc și făcând un meci bun. Azi vorbim doar despre cele 3 puncte obținute și putem doar să-i felicităm. Au un moral bun acum.



Sunt sigur că stadionul va fi plin la următorul meci din Europa League. Dacă vor câștiga și acest meci, șansele de calificare în primăvara europeană vor crește. Mai merg la meciurile FCSB-ului. Merg și la Petrolul, acolo unde joacă fiul meu, David. Urmăresc toată Liga 1, tot fotbalul românesc. Sunt în contact și cu ce se întâmplă în fotbalul european”, a spus Sorin Paraschiv, la Sport Total FM.



Revenind pe teren, se pare că FCSB „își dă cu reveneală” după o perioadă mai gri.



Trupa lui Gigi Becali a legat 3 victorii consecutive, două în campionat și una în Europa (3-1 cu Botoșani, 1-0 cu Go Ahead Eagles și 1-0 cu Oțelul).



FCSB ocupă poziția #11 în Superliga României, cu 10 puncte obținute din două victorii, patru remize și cinci înfrângeri.



Sub ei în ierarhie o regăsim pe FC Hermannstadt la egalitate de puncte, iar pe locul 10 este Oțelul Galați, la 3 lungimi distanță.

