Universitatea Cluj a deschis scorul în meciul cu FK Csikszereda prin Issouf Macalou. În minutul 25, după un aut executat de Mikanovic și o reluare pe spate a lui Coubiș, fotbalistul ivorian a reluat excelent din 6-7 metri pentru 1-0.

Issouf Macalou, formă bună după ce a fost refuzat de Mihai Stoica

Pentru Macalou este al treilea gol în ultimele trei etape din Superliga. Ivorianul a izbutit o dublă și în partida cu FC Argeș, disputată pe 3 februarie și câștigată cu 3-1.

Forma bună a lui Macalou apare după o fereastră de mercato în care Gigi Becali a recunoscut că este interesat de transferul ivorianului la FCSB. Totuși, Mihai Stoica nu a fost de acord cu mutarea, invocând cifrele slabe ale jucătorului de la U Cluj.

"Nu suntem interesați de Macalou. Are calitate. Unu la unu e foarte bun, dar la un jucător de atac trebuie să te uiţi la cifre. Are 22 de meciuri, un gol în acest sezon. Vorbesc de cifre.

Să mă ierte cei de la U Cluj. Nu s-a pus niciodată problema. Numele lui nu a fost rostit niciodată la noi", spunea Mihai Stoica, la începutul lunii februarie.

Gigi Becali: "Mă interesează Macalou, dar nu-l vor colaboratorii"

Între timp, Macalou a ajuns la 4 goluri și 6 pase decisive în acest sezon, după 30 de partide la U Cluj.

"Nu îl iau pe Macalou. Adică m-ar interesa, dar prea nu-l vor. Pe Macalou l-am văzut de vreun an, dar nu-l vor. Colaboratorii nu-l vor și ce să fac? Deci, exclus Macalou!", declara și Gigi Becali, la Digisport, când fereastra de mercato încă era deschisă.

Macalou a sosit la U Cluj în ianuarie 2025, după ce anterior evoluase numai în Franța, la cluburi precum Sochaux, Valenciennes, Red Star FC sau Le Mans.