Joyskim Dawa abia a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren încă de la finalul sezonului trecut, însă se pare că fotbalistul va avea nevoie de o nouă intervenție chirurgicală.

Mihai Stoica: ”Nu putem să forțăm un fotbalist să accepte o intervenție!”

Camerunezul refuză însă să se opereze, așa cum a dezvăluit chiar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care a specificat că Dawa își dorește să joace până la finalul sezonului și abia apoi să aibă intervenția chirurgicală.

De altfel, oficialul roș-albaștrilor a subliniat că cei din club nu îi pot impune lui Dawa să se opereze dacă jucătorul nu dorește acest lucru.

”El își hotărăște soarta, la fel ca Ngezana. Noi nu putem să forțăm un fotbalist să accepte o intervenție dacă el consideră că nu trebuie să accepte o intervenție. Așa ceva nu putem să facem, n-avem cum. Ce facem, îl legăm de pat? Oamenii nu vor”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Gigi Becali a vorbit recent despre problemele fundașului central

”El, săracul, are niște probleme, acolo, la genunchi și trebuie să facă nu știu ce lichid acolo să i-l scoată. Dar ar fi stat până la finalul sezonului pe tușă și avem nevoie de el. Dar o să vină Graovac acum.

O să poată juca și Lixandru (n.r. – fundaș central). La noi, cea mai mare problemă acum este cu postul de fundaș central. Dawa nu mai are mobilitatea aia la genunchi până nu-i scoate lichidul ăla. Nu mai are viteză“, a spus Gigi Becali.