Era ca și cum aș fi dat copy-paste la ce scrisesem deja în etapele care au fost deja sigilate. E atât de previzibil și atât de noroios fotbalul pe care-l inhalăm în liga noastră că-ți vine să mai apeși butonul de pause din când în când ca să nu te auto-sabotezi.

Groapa de gunoi din care ies la suprafață Botoșani, Slobozia și Argeș. Editorial de Andrei Grecu

M-am întors la rubrica de Liga 1 ca să descopăr că prăpastia în care ne afundăm este una ridicol de vizibilă și cu toate astea, nimic nu se schimbă. Dacă Botoșaniul, care reciclează aceeași 3 antrenori de 10 ani încoace, e pe locul 2 în campionat, indiferent de context, tare mi-e că nu mai avem nicio șansă. Sau poate că ne place sa ne confundăm cu ridicolul.

Dacă vorbim de ridicol, atunci trebuie să alunecăm 2-3 poziții mai jos și să vedem că în primele 6 sunt Argeș și Slobozia, nimeni altele decât echipele care joacă în deplasare meci de meci. Dacă pentru piteșteni mai e cum e că-și fac oamenii treaba și pun pe hartă un stadion nou, de Slobozia și cine i-a pus ștampila de prezență în prima ligă aș vrea să detaliem. Nu mai e o ecuație grea să anticipezi că Slobozia sapă cât poate să mai stea un an pe prima treaptă, dar de ce o face? Doar ca să amâne inevitabilul unul-doi-trei ani? Și apoi, ce?

Am avut antecedente cu Chindia, cu 3-4 ani în prima liga, ba la Ploiești, Mogoșoaia sau pe unde mai găsea să închirieze cu ziua o arenă. De ce nu e criteriu vital să joci în prima ligă doar dacă ai stadion în orașul tău sau la 10-20 de km, cum e cazul FC Argeș cu Mioveni ?! Cu ce scop e în prima ligă Metaloglobus e altă poveste, dar e una care vine cu o etichetă falimentară pentru fotbalul nostru.

În altă ordine de idei, FCSB o bate pe Oțelul acasă după 4 meciuri și 12 ani. Cum? Cu ajutorul lui Cisotti, fostul căpitan al Galațiului care intră și decide seara. Cum face FCSB puncte în Europa, pentru mine rămâne o enigmă. Rapid bate pe Petrolul, o echipă care momentan se poate lăuda doar că a nimerit cu Csikszereda și Metaloglobus în același timp, că altfel era jenantă situația pentru găzari.

Ah, da, scuze, era să trec așa repede peste penibilul din Giulești de acum o săptămână. Cu tot „farmecul” din lume, să-ți înjuri echipa după primul eșec al sezonului ca și cum ai face-o la o retrogradare mă face să înțeleg că unii nu pot „ieși din cușcă” nici dacă le dai cheia. Mai grav mi s-a părut că unii sau alții l-au găsit pe Dobre vinovat. Ce-i drept, trebuie să accepți că „doar ești la Rapid”, știi cum sunt fanii acolo. Păi la Steaua Roșie, Marseille sau Bastia cum o mai fi?!

Craiova își asigură eticheta de echipă mare după ce Dinamo rămâne fără glas de bucurie la un 2-2 smuls cu om în plus, iar sacul fără fund numit U Cluj se întrece singură într-o cursă a ridicolului în care nu știe cum să ne mai arate Sabău că se îneacă în propriul vas deși e pe uscat.

