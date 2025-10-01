Noul stadion din Milano va costa 1.2 miliarde de euro

După ce cluburile de fotbal au amenințat că vor construi două stadioane în afara orașului, Consiliul Local Milano a aprobat rezoluția de vânzare a Zonei Urbane San Siro către cele două echipe emblematice ale orașului, AC Milan și Inter Milano. Odată ce actul de proprietate va fi finalizat, la un cost de aproximativ 200 de milioane de euro, va putea începe construcția noului stadion, care urmează să aibă 71.500 de locuri și să coste 1.2 miliarde de euro.



Stadionul va fi ridicat lângă actuala locație a arenei San Siro / Giuseppe Meazza, care va fi demolată odată ce construcția noii arene va fi finalizată. Cluburile milaneze au semnat deja un contract cu celebrele firme de arhitectură Foster and Partners (Marea Britanie) și Manica Architecture (SUA).



Foster and Partners și Manica au primit comanda pentru proiectul noii arene

Foster and Partners este condusă de reputatul arhitect Norman Foster și a realizat obiective emblematice, printre care The Gherkin (Londra), Hearst Tower (New York), Reichstag (Berlin), Millau Viaduct (Aveyron), HK International Airport (Hong Kong), City Hall (Londra), Palace of Peace and Reconciliation (Astana), Winspear Opera House (Dallas), The Glasshouse (Quayside), Datong Art Museum (Shannxi), Faculty of Law (Cambridge), Yale School of Management (New Haven), Masdar Institute of Science and Technology (Abu Dhabi), Capital International Airport (Beijing), CitiGroup Centre (Londra), Commerzbank Tower (Frankfurt), Deutsche Bank Place (Sydney), Varso Building (Varșovia), 425 Park Avenue (New York), MOL Campus (Budapesta), Al Faisaliyah Center (Riad), India Tower (Mumbai), The One (Toronto) sau Apple Park (Cupertino), dar și arenele sportive OVO Hydro (Glasgow), Wembley Stadium (Londra) și Lusail Iconic Stadium (Lusail).



De partea cealaltă, firma Manica este condusă de David Manica și are în portofoliu mai multe arene finalizate, printre care Allegiant Stadium (Las Vegas), Chase Stadium (Fort Lauderdale), Chase Center (San Francisco) și New Camp Nou (Barcelona), și a fost contractată pentru modernizarea Carson Stadium (Los Angeles), Progressive Field (Cleveland), New Nissan Stadium (Nashville) și Chicago Bears Stadium (Arlington Heights).

