Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil al piteștenilor. Micovschi a executat o lovitură liberă, iar Sierra a deviat cu capul în poarta ploieștenilor, dar, înainte de reluarea lui Sierra, Petrescu a fluierat fără motiv întreruperea jocului.

Victor Angelescu: ” oată lumea fotbalului știe ce culori poartă pe sub haine Radu Petrescu!”

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid și totodată președintele clubului din Giulești, s-a implicat în scandalul din meciul Petrolul – FC Argeș.

Oficialul Rapidului spune că reacția nervoasă a piteștenilor a fost îndreptățită și spune că a fost șocat de gafa făcută de Radu Petrescu. Angelescu nu exclude posibilitatea ca decizia luată de Radu Petrescu să nu fie întâmplătoare, iar arbitrajul din Petrolul – FC Argeș să fie o încercare a arbitrului de o ajuta pe FCSB să ajungă în play-off.

”Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu la meciul de aseară. Este singurul arbitru împotriva căruia FC Rapid a făcut cerere oficială să nu ne mai arbitreze vreodată, asta în urma nenumăratelor erori făcute împotriva echipei noastre. Toată lumea fotbalului știe ce culori poartă pe sub haine Radu Petrescu, iar aseară a arătat clar că există o probabilitate foarte mare ca acestea să nu fi fost întâmplătoare.

Numai în pielea celor de la FC Argeș să nu fii, după meciul cu UTA și cel de aseară. Ce s-a întâmplat aseară arată foarte clar că în acest play-off nu se va intra pe merit sportiv și că contează mult mai mult rating-ul TV. E clar că toată lumea care are o anumită influență vrea FCSB în play-off, dar, într-o lume normală, meritul sportiv trebuie să primeze.

Să ajungi tu, ca arbitru FIFA, să inventezi lucruri și să scoți mingea din poartă este mult mai grav decât o eroare la un penalty. Acest lucru arată intenție clară de a defavoriza o echipă.

Sunt foarte curios să văd maniera de arbitraj de la următoarele meciuri, mai ales de la Craiova – FCSB, dar și la partidele unde sunt implicate echipele aflate în lupta pentru play-off sau pentru primele locuri în clasament, pentru că ce s-a întâmplat aseară ne arată clar că poate exista intenție de a greși”, a spus Victor Angelescu, potrivit Fanatik.