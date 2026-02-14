Fundașul stânga traversează probabil cel mai bun sezon al carierei sale. Sub comanda tehnicianului român, jucătorul a devenit o piesă fundamentală pe faza ofensivă a „nerazzurrilor” și un punct fix în naționala Italiei, condusă de Gennaro Gattuso, care speră la o calificare la Campionatul Mondial în meciurile decisive din luna martie a acestui an.

Potrivit publicației TuttoSport, formația de pe Old Trafford pregătește o reconstrucție a lotului pentru sezonul următor și l-a pus pe fotbalistul italian pe lista de achiziții. Britanicii ar fi dispuși să ofere în jur de 35 de milioane de euro în perioada de mercato din vară.

Acordul actual al apărătorului expiră în iunie 2027. Conducerea lui Inter este presată de timp și nu vrea să riște să-l piardă pe Dimarco gratis anul viitor, după cum scrie sursa citată, dar nici nu l-ar lăsa să plece pentru o sumă mai mică de 50 de milioane de euro.

Planul milanezilor

Totuși, prioritatea absolută a grupării italiene este securizarea fotbalistului, care este fanul declarat al echipei încă din copilărie. Șefii lui Inter au pregătit o ofertă de prelungire a înțelegerii până în iunie 2030.

Pentru a-l convinge pe fundașul care va împlini 29 de ani în luna noiembrie, clubul îi pune pe masă o mărire salarială semnificativă, remunerția sa urmând să ajungă la 5,5 milioane de euro pe sezon.