Cezar Crețu (24 de ani) a călcat pe urmele foștilor tenismeni, Andrei Pavel și Victor Hănescu, și s-a pronunțat la rândul său, în emisiunea Poveștile Sport.ro, referitor la numele celui mai bun tenismen din toate timpurile.

Cezar Crețu: „Djokovic e 'G.O.A.T.' pentru mine, asta o spun și numerele.”

Format în Academia Victor Hănescu, Cezar Crețu a răspuns la fel ca mentorul său, numindu-l pe jucătorul din Belgrad, cei doi deosebindu-se de Andrei Pavel, care l-a numit pe Roger Federer ca fiind cel mai bun din istorie.

„Djokovic e 'G.O.A.T.' (cel mai bun din toate timpurile) pentru mine, asta o spun și numerele. Dar vreau să completez ceva despre Nadal: ce a reușit la Roland Garros e ceva ce nu știu câți oameni s-ar fi închipuit că se putea întâmpla,” a declarat tenismenul ieșean, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cine ar fi un antrenor bun de tenis: Federer, Djokovic sau Nadal?



Întrebat de Andru Nenciu, Cezar Crețu l-a identificat tot pe Novak Djokovic ca fiind cel mai potrivit, din cei trei, pentru o poziție de antrenor prolific în tenisul profesionist.



„Djokovic, din punctul meu de vedere, pentru că a trecut prin multe experiențe de tot felul. A acumulat experiențe pe care nimeni altcineva nu le-a acumulat și cred că ar avea multe de spus. A fost antrenat de nume mari ale tenisului, așa că experiența lui e vastă. Dar cred că prețul lui va fi unul foarte mare, deci cu greu cineva ar putea să îl angajeze,” a completat Cezar Crețu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

