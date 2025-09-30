VIDEO EXCLUSIV „Cine s-ar preta pentru un rol de antrenor bun în tenis, Federer, Djokovic sau Nadal?” Răspunsul oferit de Cezar Crețu la Poveștile Sport.ro

Marcu Czentye
Cezar Crețu, invitatul lui Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Cezar Crețu (24 de ani) a călcat pe urmele foștilor tenismeni, Andrei Pavel și Victor Hănescu, și s-a pronunțat la rândul său, în emisiunea Poveștile Sport.ro, referitor la numele celui mai bun tenismen din toate timpurile.

Cezar Crețu: „Djokovic e 'G.O.A.T.' pentru mine, asta o spun și numerele.”

Format în Academia Victor Hănescu, Cezar Crețu a răspuns la fel ca mentorul său, numindu-l pe jucătorul din Belgrad, cei doi deosebindu-se de Andrei Pavel, care l-a numit pe Roger Federer ca fiind cel mai bun din istorie.

„Djokovic e 'G.O.A.T.' (cel mai bun din toate timpurile) pentru mine, asta o spun și numerele. Dar vreau să completez ceva despre Nadal: ce a reușit la Roland Garros e ceva ce nu știu câți oameni s-ar fi închipuit că se putea întâmpla,” a declarat tenismenul ieșean, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cine ar fi un antrenor bun de tenis: Federer, Djokovic sau Nadal?

Întrebat de Andru Nenciu, Cezar Crețu l-a identificat tot pe Novak Djokovic ca fiind cel mai potrivit, din cei trei, pentru o poziție de antrenor prolific în tenisul profesionist.

„Djokovic, din punctul meu de vedere, pentru că a trecut prin multe experiențe de tot felul. A acumulat experiențe pe care nimeni altcineva nu le-a acumulat și cred că ar avea multe de spus. A fost antrenat de nume mari ale tenisului, așa că experiența lui e vastă. Dar cred că prețul lui va fi unul foarte mare, deci cu greu cineva ar putea să îl angajeze,” a completat Cezar Crețu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Din generațiile anterioare de tenismeni, Cezar Crețu a dezvăluit că i-ar fi plăcut să îl întâlnească pe John McEnroe.

„Ar fi McEnroe, pentru că, în zilele de azi, nu mai vezi atât de des personaje și sportivi ca el.

Ar fi interesant pentru mine să îl întâlnesc, chiar și să joc împotriva lui. Ar fi enervant, poate, dar și interesant,” a adăugat Cezar Crețu, în rubrica „Întebările-fulger.”

  • Urmărește episodul integral cu Cezar Crețu, mai jos.
